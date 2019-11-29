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Дубилет анонсировал отказ от бумажных квитанций: как это будет работать
В Украине планируют запустить сервис, который бы позволил отказаться от бумажных квитанций об оплате, которые требуют у украинцев чиновники. Ранее сообщалось о планах правительства по отказу от бумажных трудовых книжек.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. По его словам, благодаря новому сервису, гражданин, совершивший необходимый платеж онлайн, может зайти на веб-страничку, ввести номер квитанции и показать ее чиновнику на своем гаджете.
«Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции и видит ее на экране. При необходимости можно скачать квитанцию с электронной цифровой подписью. Таким образом, вы сможете сделать платеж через любой банк, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику», — пишет Дмитрий Дубилет на своей страничке в соцсетях.
Он также предположил, что такой сервис может заработать в течение одного — трех месяцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Дубилет рассказал о принципах проведения в Украине электронной переписи населения.
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