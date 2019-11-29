Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: в сеть попали страшные фото аварии

Происшествия

В пятницу, 29 ноября, на автодороге Киев-Чоп в районе села Подлужье Ровенской области произошло ДТП, в котором один человек погиб, еще один был травмирован. Напомним, неделю назад на этой же трассе в аварии погибла женщина.

Как сообщили в Ровенском областном главке полиции, сегодняшняя авария случилась около двух часов ночи .

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель грузового автомобиля Iveco, двигаясь в направлении Львова, в селе Подлужье выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП водитель грузовика, 22-летний житель села Вишенки Киевской области, пострадал и был доставлен в больницу. Медики у него диагностировали политравму, открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом предплечья и закрытую травму грудной клетки. Сейчас он находится в реанимационном отделении Дубенской центральной районной больницы.

Водитель микроавтобуса, 24-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района Харьковской области, от полученных травм погиб на месте происшествия. Его тело из покореженного авто деблокировали спасатели.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полиция открыла уголовное производство.

«ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Одессе, где Opel Omega сбил двух женщин, одна из которых скончалась на месте аварии.

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