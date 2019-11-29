Политика

На встрече с Путиным Зеленский молчанием о Крыме признает его аннексию, — Чубаров

Если на «нормандском саммите», который запланирован на 9 декабря, президент Владимир Зеленский не потребует от России вернуть Украине аннексированный Крым, то это может восприниматься как признание существующего статуса-кво.

Такое мнение в в интервью «Голосу Америки» высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Чубаров обеспокоен тем, что в последнее время в риторике украинских политиков Крым почти не упоминается. Если раньше Зеленский планировал сказать о возвращении полуострова Украине, то готовясь к предстоящей встрече, президент совсем не упоминает о Крыме.

«У нас есть большая тревога по этому поводу. …И мы это отмечаем с большой тревогой, потому что понимаем, что под давлением разных обстоятельств, в том числе и ожиданий наших западных партнеров, в частности, Макрона и Меркель, и в контексте актуализации вопроса о транзите российского газа через Украину, возможно, господин Зеленский не готов выполнить свое обещание», — сказал Чубаров.

Политик напоминает, что умолчание о Крыме «Путиным будет восприниматься как подарок, как согласие на то, чтобы ему дальше уже максимально закреплять за собой Крым». И в дальнейшем, по словам чубарова, Москва будет ссылаться на позицию Украины, которая не вспомнила о Крыме.

Чубаров считает, что надо обращаться к президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель и предложить западным политикам «простую формулу», которую озвучил бывший крымский политзаключенный Олег Сенцов: думая о дружбе с Россией и Владимиром Путиным, вспоминать о 13 тысяч погибших в Украине и притеснении крымских татар.

Напомним, лидеры «нормандской четверки» после трехлетнего перерыва встретятся в Париже 9 декабря. На саммите будут обсуждаться вопросы окончания войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий в состав Украины. Вопрос возвращения Крыма Москва отказывается обсуждать вообще.

Как писали «ФАКТЫ», социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман считает, что после смены правящей верхушки в России, Кремль неизбежно решится на деоккупацию Донбасса и возвращение Крыма под контроль Украины.

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