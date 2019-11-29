- 13:16 Природа делает прозрачные намеки: синоптик рассказала, чего ожидать от погоды в ближайшее время
- 13:11 «Совсем сдурела»: главная сваха России ошарашила сеть голым фото
- 13:07 Где смотреть онлайн жеребьевку Евро-2020: расписание трансляций церемонии в Бухаресте
- 13:01 В Харькове девочка избила сверстницу на глазах у друзей и сняла это на видео: все подробности скандала
- 12:48 Украинская певица заставила рыдать жену главного пиарщика Путина
- 12:46 41-летний киевлянин через интернет заманил на встречу 10-летнюю девочку и приставал к ней
- 12:46 Известный блогер хлестко спародировал Ксению Собчак
- 12:46 Украинские военные рассказали о свежих потерях боевиков на Донбассе
- 12:39 Курс доллара хотят взвинтить до 27 гривен: что происходит
- 12:32 Мужчина стал отцом-одиночкой, удочерив девочку с синдромом Дауна, которую бросила мать и отвергли 20 семей
- 12:29 На встрече с Путиным Зеленский молчанием о Крыме признает его аннексию, — Чубаров
- 12:18 Промоутер рассказал, что будет с Джошуа в случае повторного поражения от Руиса
41-летний киевлянин через интернет заманил на встречу 10-летнюю девочку и приставал к ней (фото, видео)
41-летнему киевлянину, который в сети познакомился с 10-летней девочкой, выманил ее на встречу и приставал к ребенку, сообщили о подозрении.
Как сообщили в Нацполиции Украины, во время обысков у столичного жителя изъяли мобильный телефон с фотографиями порнографического характера, которые ему отправляли несовершеннолетние. «После того, как правонарушитель почувствовал доверительное отношение ребенка к себе, он начал вести с девочкой разговоры на сексуальные темы, отправляя при этом изображения порнографического характера. Фигурант рассказывал о половых органах, актах и их значении, а также просил девочку прислать ему личные фото», — говорится в сообщении.
Мужчина выманил девочку на встречу, завел в заброшенное здание и стал приставать к ней. К счастью, ей удалось вырваться и сбежать.
Полиция задержала столичного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали 26-летнего парня, которого подозревают в приставании к детям в школьных туалетах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть
Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!