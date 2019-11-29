Украина

41-летний киевлянин через интернет заманил на встречу 10-летнюю девочку и приставал к ней (фото, видео)

41-летнему киевлянину, который в сети познакомился с 10-летней девочкой, выманил ее на встречу и приставал к ребенку, сообщили о подозрении.

Как сообщили в Нацполиции Украины, во время обысков у столичного жителя изъяли мобильный телефон с фотографиями порнографического характера, которые ему отправляли несовершеннолетние. «После того, как правонарушитель почувствовал доверительное отношение ребенка к себе, он начал вести с девочкой разговоры на сексуальные темы, отправляя при этом изображения порнографического характера. Фигурант рассказывал о половых органах, актах и их значении, а также просил девочку прислать ему личные фото», — говорится в сообщении.

Мужчина выманил девочку на встречу, завел в заброшенное здание и стал приставать к ней. К счастью, ей удалось вырваться и сбежать.

Полиция задержала столичного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали 26-летнего парня, которого подозревают в приставании к детям в школьных туалетах.

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