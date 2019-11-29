23.87 / 24.09 26.21 / 26.56
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове девочка избила сверстницу на глазах у друзей и сняла это на видео: все подробности скандала

13:01 29 ноября 2019 215
Момент драки
Инф. «ФАКТОВ»

29 ноября поздно вечером в сеть выложили видеозапись, на которой одна несовершеннолетняя девочка избивает другую, обвиняя ее в краже денег. Информация быстро распространилась в харьковских пабликах. Ранее сообщалось о жесткой драке девочек-подростков в Запорожье.

Декан факультета киберполиции Вячеслав Марков сообщил в Facebook, что сотрудниками Ювенальной полиции Украины уже установлены все участники инцидента.

По его словам, особенно удивляет, что агрессивная девочка ассоциирует аморальные действия с воспитанием, законным наказанием и восстановлением справедливости. На своих фото она даже использует элементы формы одежды Национальной полиции.

Видео 18+ (присутствует ненормативная лексика):

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области восьмиклассницы настолько сильно избили девятиклассницу, что она неделю провела в больнице. Полиции не удается выяснить, что стало причиной конфликта, который привел к таким последствиям.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Пенсии

Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер