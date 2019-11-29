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В Харькове девочка избила сверстницу на глазах у друзей и сняла это на видео: все подробности скандала
29 ноября поздно вечером в сеть выложили видеозапись, на которой одна несовершеннолетняя девочка избивает другую, обвиняя ее в краже денег. Информация быстро распространилась в харьковских пабликах. Ранее сообщалось о жесткой драке девочек-подростков в Запорожье.
Декан факультета киберполиции Вячеслав Марков сообщил в Facebook, что сотрудниками Ювенальной полиции Украины уже установлены все участники инцидента.
По его словам, особенно удивляет, что агрессивная девочка ассоциирует аморальные действия с воспитанием, законным наказанием и восстановлением справедливости. На своих фото она даже использует элементы формы одежды Национальной полиции.
Видео 18+ (присутствует ненормативная лексика):
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области восьмиклассницы настолько сильно избили девятиклассницу, что она неделю провела в больнице. Полиции не удается выяснить, что стало причиной конфликта, который привел к таким последствиям.
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