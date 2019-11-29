Происшествия

В Харькове девочка избила сверстницу на глазах у друзей и сняла это на видео: все подробности скандала

29 ноября поздно вечером в сеть выложили видеозапись, на которой одна несовершеннолетняя девочка избивает другую, обвиняя ее в краже денег. Информация быстро распространилась в харьковских пабликах. Ранее сообщалось о жесткой драке девочек-подростков в Запорожье.

Декан факультета киберполиции Вячеслав Марков сообщил в Facebook, что сотрудниками Ювенальной полиции Украины уже установлены все участники инцидента.

По его словам, особенно удивляет, что агрессивная девочка ассоциирует аморальные действия с воспитанием, законным наказанием и восстановлением справедливости. На своих фото она даже использует элементы формы одежды Национальной полиции.

Видео 18+ (присутствует ненормативная лексика):

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области восьмиклассницы настолько сильно избили девятиклассницу, что она неделю провела в больнице. Полиции не удается выяснить, что стало причиной конфликта, который привел к таким последствиям.

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