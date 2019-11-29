Голодание и разгрузочные дни: лунная диета на декабрь 2019

Стиль жизни

Луна определяет не только циклы нашей жизни, но и режим питания. О том, как питаться в каждый день декабря 2019 года, когда стоит садиться на диету и устраивать разгрузочные дни, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (том, чего согласно лунному календарю нельзя делать на этой неделе, до 1 декабря, читайте здесь).

1 декабря

Нужно избегать тяжелой и жирной пищи, особенно мяса, отдавая предпочтения овощам, фруктам и травяным чаям.

2 декабря

Рекомендуется отказаться от куриного мяса и яиц.

3 декабря

Хороший результат даст голодание, хотя бы однодневное, но, если такое радикальное воздержание от пищи невозможно, стоит хотя бы исключить все продукты животного происхождения и алкоголь, а также значительно урезать порции.

4 декабря

Желудок будет особенно чувствительным к качеству пищи и ее свежести — велика вероятность отравления, поэтому в этот день блюда должны быть диетическими. Под категорическим запретом находится алкоголь.

5 декабря

Нужно есть как можно меньше тяжелой, жирной и мясной пищи и пить как можно больше соков (правда, со свежевыжатыми стоит быть осторожными), травяных отваров и чаев.

6 декабря

День идеально подходит для голодания — оно поможет излечиться от большого количества болезней. Тем, кто не в состоянии полностью отказаться от пищи, рекомендуется исключить из рациона мясо и бобы.

7 декабря

Разгрузочный день, во время которого можно есть только жидкую пищу, а также пить много соков, травяных чаев и воды. От алкоголя, курения, крепкого чая и кофе лучше отказаться.

8 декабря

Редкий день, когда можно есть и пить все, что хочется: даже тяжелая, жирная и калорийная пища прекрасно усвоится организмом и не вызовет нежелательных последствий в виде изжоги и жировых отложений на боках. А вот голодать категорически не рекомендуется — организм может начать «есть» сам себя.

9 декабря

Риск отравления и заражения организма, а также возникновения отеков в этот день несет вода во всех ее видах, включая соки и травяные настои и чаи, поэтому пить нужно как можно меньше. Также нужно отказаться от сладкой и горькой пищи.

10 декабря

Из-за уязвимости кишечника в этот день стоит отказаться от продуктов, которые могут вызвать его раздражение, — мяса, яблок, капусты и чеснока. Можно употреблять горячую и жидкую пищу и пить сок из красных ягод: клюквы, калины, граната.

11 декабря

Нужно отказаться от продуктов животного происхождения (рыбу есть можно), а также петрушки — даже в виде приправы — и моркови.

12 декабря

Все съеденное и выпитое в этот день моментально впитывается в кровь, поэтому нужно ограничить потребление мяса, особенно, консервированного — в виде баночной ветчины или тушенки — и отказаться от лекарств, которые стоит употреблять только в случае крайней необходимости, алкоголя и сигарет. Рекомендуется есть как можно больше сырых овощей и фруктов и включить в рацион орехи.

13 декабря

Недопустимо употребление алкоголя, употребление жирных и жареных блюд нужно сократить до минимума.

14 декабря

Несмотря на то что у организма в этот день достаточно сил для того, чтобы противостоять внешнему влиянию, рекомендуется отказаться от мяса, молока и любой выпечки, особенно дрожжевой.

15 декабря

Желудок становится уязвимым, поэтому пища — по возможности — должна быть жидкой, перетертой и диетической.

16 декабря

Нужно ограничить употребление алкоголя и тяжелой жирной пищи. Пользу принесут фрукты, овощи и ягоды всех оттенков красного цвета — калина. клюква, свекла, морковь, гранат.

17 декабря

Из рациона нужно исключить мясо, продукты животного происхождения и алкоголь.

18 декабря

В еде следует соблюдать умеренность — переедание может негативно сказаться на состоянии здоровья. Пользу принесут молоко и молочные продукты — творог, кефир, йогурт.

19 декабря

Хороший день для поста или как минимум воздержания от вредных продуктов — мяса и тяжелой и жирной пищи.

20 декабря

Из-за уязвимости желудочно-кишечного тракта рекомендуются диетические блюда — супы-пюре и каши на воде.

21 декабря

Хороший результат даст лечебное голодание. Жидкость может вызвать отеки, поэтому стоит сократить потребление не только алкогольных напитков, но и простой воды.

22 декабря

В рацион обязательно нужно включить рыбу и соки или настои из витаминных ягод: калины, клюквы, брусники.

23 декабря

Химические препараты могут нанести урон организму, поэтому нужно отказаться от лекарств, если только вы не принимаете курс, который нельзя прерывать, а также продуктов длительного хранения: находящиеся в них консерванты могут привести к отравлению.

24 декабря

Можно устроить разгрузочный день, употребляя только воду или фруктовые и овощные соки. Если такое ограничение рациона не входит в ваши планы, откажитесь хотя бы от мяса, хлеба и алкоголя — организм скажет вам спасибо.

25 декабря

Несмотря на праздник, стоит исключить из рациона вредные продукты — мясо, молоко, алкоголь и сигареты. В отношении других продуктов можно ни в чем себе не отказывать.

26 декабря

Из-за тяжести в желудке, которая может возникнуть с утра, нужно отдать предпочтение диетической пище: протертым супам, кашам, суфле и сокам. От мяса с острыми приправами можно не отказываться, просто сократить употребление таких блюд. После обеда прислушивайтесь к своему внутреннему голосу — он сам выберет, какие продукты вам нужно включить в рацион.

27 декабря

Можно садиться на диету и бросать курить — избавиться как от лишнего веса, так и от вредной привычки будет очень легко.

28 декабря

Необходимо отказаться от жирной и тяжелой пищи, отдав предпочтение сырым овощам, фруктам, сокам и травяным чаям.

29 декабря

Уязвимость желудочно-кишечного тракта требует включения в рацион диетических продуктов — каш и творога. Для лечебного голодания и диет день не подходит.

30 декабря

Стоит избегать тяжелой пищи и предпочесть ей овощи и фрукты.

31 декабря

Рекомендуется отказаться от куриного мяса и яиц, в остальных продуктах можно себя не ограничивать.

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