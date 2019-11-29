- 08:10 «Мне так стыдно»: шокирующее признание Андрея Данилко на «Х-факторе»
- 08:07 В Москве робко почтили память жертв Голодомора
- 08:02 Голодание и разгрузочные дни: лунная диета на декабрь 2019
- 07:30 В ожидании снега: синоптики рассказали, как начнется зима
- 07:04 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция спринтерских гонок на Кубке мира
- 06:26 Первый день зимы: смешные поздравления и открытки
- 05:14 Каким будет первый день зимы: гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака
- 00:03 Я делаю вам предложение: шокирующий финал первого эфира "Х-фактора"
- 00:03 «Атлетико» – «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 30.11 23:08 Первый день зимы: красивые открытки, поздравления и смс
- 30.11 22:58 Огненное ДТП под Черновцами: стало известно о трех погибших
- 30.11 22:35 В Одессе решили продать «задешево» аварийные Boeing 737 и танкер Delfi
Голодание и разгрузочные дни: лунная диета на декабрь 2019
Луна определяет не только циклы нашей жизни, но и режим питания. О том, как питаться в каждый день декабря 2019 года, когда стоит садиться на диету и устраивать разгрузочные дни, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова. (том, чего согласно лунному календарю нельзя делать на этой неделе, до 1 декабря, читайте здесь).
1 декабря
Нужно избегать тяжелой и жирной пищи, особенно мяса, отдавая предпочтения овощам, фруктам и травяным чаям.
2 декабря
Рекомендуется отказаться от куриного мяса и яиц.
3 декабря
Хороший результат даст голодание, хотя бы однодневное, но, если такое радикальное воздержание от пищи невозможно, стоит хотя бы исключить все продукты животного происхождения и алкоголь, а также значительно урезать порции.
4 декабря
Желудок будет особенно чувствительным к качеству пищи и ее свежести — велика вероятность отравления, поэтому в этот день блюда должны быть диетическими. Под категорическим запретом находится алкоголь.
5 декабря
Нужно есть как можно меньше тяжелой, жирной и мясной пищи и пить как можно больше соков (правда, со свежевыжатыми стоит быть осторожными), травяных отваров и чаев.
6 декабря
День идеально подходит для голодания — оно поможет излечиться от большого количества болезней. Тем, кто не в состоянии полностью отказаться от пищи, рекомендуется исключить из рациона мясо и бобы.
7 декабря
Разгрузочный день, во время которого можно есть только жидкую пищу, а также пить много соков, травяных чаев и воды. От алкоголя, курения, крепкого чая и кофе лучше отказаться.
Читайте также: Наступил знак Стрельца: кто эти люди и чего им ожидать
8 декабря
Редкий день, когда можно есть и пить все, что хочется: даже тяжелая, жирная и калорийная пища прекрасно усвоится организмом и не вызовет нежелательных последствий в виде изжоги и жировых отложений на боках. А вот голодать категорически не рекомендуется — организм может начать «есть» сам себя.
9 декабря
Риск отравления и заражения организма, а также возникновения отеков в этот день несет вода во всех ее видах, включая соки и травяные настои и чаи, поэтому пить нужно как можно меньше. Также нужно отказаться от сладкой и горькой пищи.
10 декабря
Из-за уязвимости кишечника в этот день стоит отказаться от продуктов, которые могут вызвать его раздражение, — мяса, яблок, капусты и чеснока. Можно употреблять горячую и жидкую пищу и пить сок из красных ягод: клюквы, калины, граната.
11 декабря
Нужно отказаться от продуктов животного происхождения (рыбу есть можно), а также петрушки — даже в виде приправы — и моркови.
12 декабря
Все съеденное и выпитое в этот день моментально впитывается в кровь, поэтому нужно ограничить потребление мяса, особенно, консервированного — в виде баночной ветчины или тушенки — и отказаться от лекарств, которые стоит употреблять только в случае крайней необходимости, алкоголя и сигарет. Рекомендуется есть как можно больше сырых овощей и фруктов и включить в рацион орехи.
13 декабря
Недопустимо употребление алкоголя, употребление жирных и жареных блюд нужно сократить до минимума.
14 декабря
Несмотря на то что у организма в этот день достаточно сил для того, чтобы противостоять внешнему влиянию, рекомендуется отказаться от мяса, молока и любой выпечки, особенно дрожжевой.
15 декабря
Желудок становится уязвимым, поэтому пища — по возможности — должна быть жидкой, перетертой и диетической.
16 декабря
Нужно ограничить употребление алкоголя и тяжелой жирной пищи. Пользу принесут фрукты, овощи и ягоды всех оттенков красного цвета — калина. клюква, свекла, морковь, гранат.
17 декабря
Из рациона нужно исключить мясо, продукты животного происхождения и алкоголь.
18 декабря
В еде следует соблюдать умеренность — переедание может негативно сказаться на состоянии здоровья. Пользу принесут молоко и молочные продукты — творог, кефир, йогурт.
19 декабря
Хороший день для поста или как минимум воздержания от вредных продуктов — мяса и тяжелой и жирной пищи.
20 декабря
Из-за уязвимости желудочно-кишечного тракта рекомендуются диетические блюда — супы-пюре и каши на воде.
21 декабря
Хороший результат даст лечебное голодание. Жидкость может вызвать отеки, поэтому стоит сократить потребление не только алкогольных напитков, но и простой воды.
22 декабря
В рацион обязательно нужно включить рыбу и соки или настои из витаминных ягод: калины, клюквы, брусники.
Читайте также: За копейку удавятся: названы самые жадные знаки зодиака
23 декабря
Химические препараты могут нанести урон организму, поэтому нужно отказаться от лекарств, если только вы не принимаете курс, который нельзя прерывать, а также продуктов длительного хранения: находящиеся в них консерванты могут привести к отравлению.
24 декабря
Можно устроить разгрузочный день, употребляя только воду или фруктовые и овощные соки. Если такое ограничение рациона не входит в ваши планы, откажитесь хотя бы от мяса, хлеба и алкоголя — организм скажет вам спасибо.
25 декабря
Несмотря на праздник, стоит исключить из рациона вредные продукты — мясо, молоко, алкоголь и сигареты. В отношении других продуктов можно ни в чем себе не отказывать.
26 декабря
Из-за тяжести в желудке, которая может возникнуть с утра, нужно отдать предпочтение диетической пище: протертым супам, кашам, суфле и сокам. От мяса с острыми приправами можно не отказываться, просто сократить употребление таких блюд. После обеда прислушивайтесь к своему внутреннему голосу — он сам выберет, какие продукты вам нужно включить в рацион.
27 декабря
Можно садиться на диету и бросать курить — избавиться как от лишнего веса, так и от вредной привычки будет очень легко.
28 декабря
Необходимо отказаться от жирной и тяжелой пищи, отдав предпочтение сырым овощам, фруктам, сокам и травяным чаям.
29 декабря
Уязвимость желудочно-кишечного тракта требует включения в рацион диетических продуктов — каш и творога. Для лечебного голодания и диет день не подходит.
30 декабря
Стоит избегать тяжелой пищи и предпочесть ей овощи и фрукты.
31 декабря
Рекомендуется отказаться от куриного мяса и яиц, в остальных продуктах можно себя не ограничивать.
Ранее Людмила Булгакова составила гороскоп на «черную пятницу» для всех знаков зодиака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!