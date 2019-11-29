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Украинский певец и автор хитов Лободы женился в России (фото)
Украинский певец Артем Иванов, который также является автором песен Светланы Лободы, Лолиты Милявской и других звезд, женился во второй раз.
Избранницей Иванова, который также поет под псевдонимом Isaac, стала модель из Коми Эльвира Пипкина.
Поженилась пара в России. Именно там Иванов живет уже почти десять лет. Он, правда, часто приезжает в Украину записывать песни, а также — в гости к матери. Сам Артем родился в Черкассах. Под псевдонимом Isaaс он участвовал в российской «Фабрике звезд 7», был солистом группы «Инь-Ян».
В 2017 году он представлял Украину на конкурсе «Новая волна» в России и занял девятое место.
Настоящая известность пришла к Иванову после того, как он написал хиты Лободы. Во время исполнения композиций, созданных Ивановым, певица часто приглашает его на сцену. Иванов написал для Дободы хиты «Инстадрама», «Парень», «Мальчик мой», «Суперзвезда» и другие.
Ранее Иванов был женат на своей коллеге Татьяне Богачевой. У пары родилась дочь. Но родители расстались вскоре после рождения малышки.
Отметим, что поклонники Богачевой не устают поливать грязью новую избранницу Иванова.
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