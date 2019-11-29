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Украина

Казачество против империи: социолог указал на важное отличие между Украиной и Россией

15:01 29 ноября 2019 151
Уничтожение памятника Сталину
Инф. «ФАКТОВ»

Социолог Михаил Мищенко отметил разницу в менталитетах украинцев и россиян. Ранее «ФАКТАМ» рассказали, чем шведы отличаются от жителей Украины. Интервью с Мищенко опубликовал theБабель.

«В Украине плохо относятся как к Гитлеру, так и к Сталину. Причем к Сталину за 15 лет отношение ухудшилось, в отличие от России, где количество его сторонников растет», — отмечает Михаил Мищенко.

По его словам, такая тенденция говорит об отношении к определенному типу правителя — большинство украинцев не желает видеть во главе страны авторитарного диктатора. Социолог видит в этом связь с национальными мифами. Для Украины идеальное государство — казачество с его полуанархической и демократической структурой. А в России всегда господствовало имперское мышление.

«Влияет еще и размер территории страны. Что связывает условную Сибирь и Москву, между которыми тысячи километров? Только общая власть. И поэтому она должна быть сильной», — отмечает Михаил Мищенко.

Ранее сообщалось, что произойдет, если жители оккупированной части Донбасса «со своим менталитетом и проблемами начнут по России расползаться».

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