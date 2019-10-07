В Швеции, чтобы покурить, родители прячутся от детей, а не наоборот

Мир

С Лизой Хорнберг мы познакомились благодаря известному международному сервису аренды квартир. Я как раз собиралась слетать на несколько дней в Стокгольм, а Лиза выставила свое жилье на сайте, пообещав большую скидку первому клиенту. Я не преминула воспользоваться выгодным предложением, а хозяйка была очень рада, выяснив, что ее первыми жильцами станут бывшие соотечественники, ведь сама она родом из Керчи. Увидев ее квартиру — уютную, светлую, с новой техникой и мебелью, да еще и в элитном районе Лидинге — я, естественно, захотела выяснить, как ей удалось обустроиться в Швеции и обзавестись таким роскошным жильем. Лиза, несмотря на плотный график, согласилась дать «ФАКТАМ» интервью. Читайте также: Как украинцам построить бизнес в Китае и почему китайцев не нужно брать в партнеры.

«Для резидентов и граждан Швеции учеба обходится бесплатно»

— Лиза, расскажите, как вы переехали из Крыма в Швецию и получили там престижную работу?

— У меня не было определенной цели, просто так сложилось. Двадцать два года назад я перевелась из международного Таврического эколого-политологического университета в Стамбульский университет Билги по программе обмена студентами. Там в ресторане познакомилась с молодым мужчиной из Швеции. У него был в Стамбуле проект, рассчитанный на три года, и этот срок как раз заканчивался. Мы полюбили друг друга, стали встречаться, потом он сделал мне предложение. Будучи на третьем курсе, я бросила университет и уехала в Швецию, где мы и расписались. Через несколько месяцев мне дали статус резидента, а еще спустя два года — гражданство.

— Для получения статуса гражданина нужно не только прожить в стране определенное количество времени, но и сдать экзамен по языку. Насколько тяжело вам дался шведский?

— Он гораздо легче, чем английский, который серьезно изучала раньше. Когда я с будущим мужем переехала в Швецию и пошла на курсы шведского для иностранцев, был январь 1997 года. Все группы уже давно укомплектовали, и меня не взяли, сказали, что готовы записать только в майский набор. Делать нечего, я стала ждать, а чтобы не терять времени, начала осваивать язык самостоятельно. Надо сказать, что моя свекровь и другие родственники по мужу все сплошь педагоги, они очень мне помогли. Собрали целую кучу книг и учебников, и я засела учить. Когда в мае наконец попала на курсы, уже умела читать и писать, знала много слов. К следующему сентябрю, когда ребята только-только начали осваивать грамматику и составлять предложения, я свободно писала сочинения. Терять время не хотелось, и я попросила преподавателей допустить меня к досрочному экзамену. Они, конечно, переполошились — у них уже была прописана двухгодичная программа для меня. Но согласились. Экзамен я сдала и поступила на первый курс экономического университета.

— Почему на первый? Вы же учились на той же специальности в Стамбуле? Нельзя было просто сдать академразницу и перевестись на четвертый курс?

— Нет, в Швеции такое не проходит. Неоконченное образование — то же, что его отсутствие. Нужно было все начинать с нуля. Кроме шведского языка, я, готовясь к поступлению, подгоняла английский и математику, изучала историю Швеции и социологию. Спустя четыре года уже была магистром экономики. Кстати, учиться оказалось гораздо легче, чем в постсоветских учебных заведениях.

Стокгольм — столица и крупнейший город Швеции

— И, наверное, очень дорого? Я знаю, что сейчас цена годового обучения для иностранцев колеблется от восьми до тридцати тысяч евро.

— Для резидентов и граждан страны учеба обходится бесплатно, к тому же ты имеешь очень выгодный студенческий заем под 0,2 процента годовых. Я с удовольствием этим пользовалась, пока училась. Потом, когда начинаешь работать, сумма займа постепенно вычитается из твоей зарплаты.

«Когда открываешь банку рыбных консервов, остро пахнет канализацией»

— Эту прекрасную квартиру в фешенебельном районе тоже брали в кредит?

— Здесь все берут ипотеку, это выгодно — всего два процента годовых. Но еще одним очень популярным методом обзавестись квартирой является, как ни странно, аренда. Только снимаешь жилье не у частного лица, а у компании. Права жильца защищены законодательством настолько, что если ты не наркоман, не уголовник и исправно платишь за квартиру, то тебя просто не могут выселить. Получается, ты можешь обустраиваться в понравившемся жилье на всю жизнь. Именно так я брала эту квартиру. Плата за нее серьезная — 1100 евро в месяц. Но когда получила работу бизнес-контролера (так в Швеции называется главный экономист) в крупной компании, производящей продукты питания, для меня эта цена совсем не была запредельной.

Средняя зарплата на такой должности, как у меня, составляет около 5500 евро в месяц. После вычета 35 процентов подоходного налога остается 3500 евро. Даже если платишь тысячу за квартиру, остается достаточно, чтобы хорошо питаться, нормально одеваться и путешествовать. Нормально питаться — не значит каждый день ходить по ресторанам. Здесь это очень дорого, как и весь спектр сферы обслуживания. Например, пообедав в ресторане, нужно выложить около 20 евро. Постричься стоит 60—70 евро. А вот продукты питания в супермаркете стоят практически так же, как в Украине.

— Раз вы уже заговорили о продуктах питания, расскажите, как вам местная кухня? Согласна, традиционные булочки с корицей каннелбулен — объедение. Но жареная селедка?! Знаменитые шведские «протухшие» консервы?!

— Да, это нечто. Но как ни странно, я все это люблю. Раньше вообще ела с удовольствием. Потом стала вегетарианкой и от рыбы и мяса отказалась. Растительная пища более здоровая, для приготовления вегетарианских блюд не нужно убивать животных. Конечно, если я прихожу в гости, где хозяйка специально ради меня старалась и готовила, то отступаю от своих принципов и ем то, чем меня угощают. Что касается консервов, о которых вы спрашивали, то это действительно шведский национальный продукт, называется сюрстрёмминг.

История появления этой сельди уходит корнями еще в XVI век, когда в Швеции возникла острая нехватка соли. Рыбу перед консервированием солили настолько мало, что она начинала бродить. Но деваться местным жителям было некуда — приходилось есть, чтобы не умереть от голода. Теперь рыбу готовят так специально — это шведская изюминка. К ней никто из местных не относится безразлично, ее либо обожают, либо ненавидят. Мне, несмотря на неаппетитный запах (когда открываешь банку, остро пахнет канализацией), сюрстрёмминг нравится. Рыба кисленькая, у нее интересная «вторая» нотка, и под водочку она идет просто превосходно.

Лиза Хорнберг: «Швед не подаст девушке руки при выходе из транспорта, не придержит дверь, не поможет нести тяжелое»

— Что еще, кроме еды, вам понравилось в Швеции, когда вы туда переехали?

— Больше всего поразил социальный уровень жизни, защищенность человека — клиента, квартиросъемщика, покупателя. Здесь и близко нет такой привычной для постсоветских стран системы, что те, у кого есть хоть какая-то власть (полицейские, врачи, чиновники), пользуются своим положением, помыкают людьми, грубят и говорят «сверху вниз». В Швеции граждане относятся к парикмахерам, продавцам или контролерам в общественном транспорте как к помощникам, ведь те получают зарплату из налогов, которые платят государству их клиенты, следовательно, должны помогать. Тут даже представить нельзя, что ты обратился за помощью к полицейскому или с просьбой к официанту, а тебе что-то буркнули в ответ или вообще не обратили на тебя внимания.

А еще меня просто поразило отношение шведов к детям. Здесь малыши — не собственность родителя, который решает за него все и всегда, а полноправный член семьи и общества. Кроме того, что шведский закон запрещает бить детей, родители этого не делают и по убеждениям. Они уважают малышей, и те платят им взаимностью. Например, обычная для украинцев практика, когда взрослые со своими кумовьями или приятелями сидят за столом, пьют, курят, смеются, а детей отсылают в другую комнату, чтобы не мешали, здесь была бы совершенно дикой. Если родители в гостях или на свадьбе, дети обязательно сидят с ними, общаются, веселятся. При них взрослые, конечно, гораздо сдержаннее, если и пьют, то немного, и не курят. Тут родители прячутся от детей, если очень хотят покурить, а не дети от родителей. Вообще в Швеции курить не модно, пропагандируется здоровый образ жизни. И это мне тоже очень нравится.

«Каждый второй житель страны регулярно уходит на больничный из-за… депрессии»

— А что не нравится?

— У шведов другой менталитет. Они дружелюбные, улыбаются, но о чем думают, что чувствуют — не узнаешь. Даже среди знакомых и сотрудников не принято жаловаться на проблемы. О том, что у человека беда, ты не узнаешь. И сам не расскажешь — здесь так не принято. То же самое касается хождения в гости. Ты не можешь просто так прийти к подруге, потому что тебе захотелось ее увидеть, выпить чаю и поболтать. О встрече надо договариваться заранее, вносить ее в планы. Помню случай, когда мы с мужем во время поездки в другой город спонтанно заехали к его лучшему другу, который там живет. Хозяева как раз садились ужинать, конечно, они нас не ждали. Что бы сделали в таком случае в Крыму? Быстренько накрыли что-то на стол, поделились едой, как-то выкрутились. А друг моего мужа с женой преспокойненько сели и стали сами есть мясо, которое пожарили. А мы сидели в стороне, пили чай и смотрели на них. Для меня это был какой-то кошмар, настолько неловко я себя чувствовала. А для всех остальных, по-моему, ничего необычного.

Швеция стабильно входит в десятку самых счастливых стран мира

Еще один момент, к которому должны быть готовы наши девушки, если решат выйти замуж за шведа, это то, что кавалеров в нашем традиционном понятии в Швеции днем с огнем не сыщешь. Вы не только будете платить каждый за себя в ресторанах, но парень еще и не подаст девушке руки при выходе из транспорта, не придержит дверь, не поможет нести тяжелое. Отчасти это следствие феминистической тенденции и борьбы за равноправие. С мужем у меня в этом плане все было нормально. Он был гораздо старше, рос в традиционном обществе, поэтому меня и подарками, и цветами заваливал, когда мы встречались, и в ресторане платил. Мы развелись по другим причинам.

Затем я начала встречаться со своим сверстником, вот у него понятие джентльменства полностью отсутствовало. Помню случай, когда я приехала к нему из аэропорта с сумками и чемоданами. Вытащила их из машины, передала ему и хотела идти домой, но мой парень все это вернул мне со словами: «Это же твой багаж. Вот и неси». Больше мы с ним не встречались. Может, для Швеции это и норма, но я считаю, если вы пара, то должны помогать друг другу, заботиться, а не только демонстрировать свою независимость.

— И все же шведы, как я понимаю, счастливые люди. Во всяком случае, согласно ежегодному исследованию состояния глобального счастья, сформированному ООН, Швеция стабильно входит в десятку самых счастливых стран мира.

— Да, конечно, шведы — счастливые люди. Несмотря на то что каждый второй из них регулярно уходит на больничный из-за… депрессии. Не удивляйтесь, здесь обычное недовольство, плохое настроение, хандра считаются достаточно веским основанием для больничного с последующим посещением психолога и назначением антидепрессантов. Знаете, я обязательно хотя бы раз в год езжу в Крым, навещаю родственников. Так вот, несмотря на огромное количество проблем со здоровьем, безработицей, безденежьем, у людей там депрессии нет. На нее просто времени не хватает. А для шведов если работа теряет привлекательность, перестает приносить радость, это уже повод обратиться к специалисту и лечить депрессию.

Я, естественно, по таким причинам не хандрю, но зато, живя в Швеции, не боюсь что-то менять в жизни. В Украине я не могла бы даже подумать о том, чтобы бросить престижную высокооплачиваемую работу только потому, что «пропадает искра» и начинается рутина. А здесь — пожалуйста. Я ушла из компании, где была главным экономистом, занялась музыкой — пением и игрой на фортепиано, начала выступать с оркестром, путешествовать. Теперь я счастлива. Швеция очень располагает к тому, чтобы найти свой повод для счастья, процветать, а не просто выживать. Главное — захотеть.

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