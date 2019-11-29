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Украина

Днепропетровская ОГА заявила о реконструкции 20 социальных объектов

16:00 29 ноября 2019 51
Днепропетровская ОГА заявила о реконструкции 20 социальных объектов
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-служба Днепропетровской ОГА прокомментировала заявление экс-советника главы обладминистрации Юрия Богданова о неспособности нового руководства завершить масштабную реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, начатую в области его предшественниками.

Пресс-служба назвала недостоверной информацию о том, что новое руководство ОГА якобы заморозило десятки строек: «Напоминаем, что на 2019-й бывшее руководство Днепропетровской облгосадминистрации запроектировало более 300 строительных объектов по всей области. На это в бюджете заложили 3,8 миллиарда гривен, что составляет лишь четвертую часть от необходимого. Работы на десятках объектов начинали и еще больше — проектировали, понимая, что средств на реальную реализацию нет. Результат — 129 недостроев по всей области, для завершения которых понадобилось бы 5 с половиной лет».

По сообщению пресс-службы, деятельность департамента капитального строительства облгосадминистрации проверяет Государственная аудиторская служба Украины.

Для разрешения критической ситуации со строительством инфраструктурных объектов Днепропетровская ОГА разработала четкий план действий.

По словам пресс-службы, выделены 20 приоритетных социальных проектов, которые будут завершены уже в этом году.

На фото в заголовке глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, фото пресс-службы Днепропетровской ОГА

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