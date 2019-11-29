Происшествия

На Днепропетровщине водитель врезался в полицейский автомобиль и напал на патрульного

В Днепропетровской области патрульные полицейские задержали нетрезвого водителя, который нарушил правила движения и попытался сбежать от правоохранителей. Ранее в Днепре водитель протянул за машиной полицейского, державшегося за дверцу автомобиля.

Как сообщают в областной полиции, в ночь на пятницу, 29 ноября, полицейские сектора реагирования патрульной полиции города Першотравенск зафиксировали нарушение правил дорожного движения — водитель автомобиля Opel Vectra.

Нарушитель проигнорировал требование правоохранителей остановиться и попытался скрыться, попутно столкнувшись со служебным автомобилем. Во время общения с полицейским водитель резко нажал на педаль газа и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. При задержании 32-летний мужчина оказывал сопротивление и ударил полицейского.

Нарушители задержали и доставили в отделение полиции, а его авто поставили на площадку. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.

Кроме этого на водителя составлены административные протоколы по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения), ст. 122−2 (невыполнение водителями требований об остановке) и 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах пьяный водитель, зажав руку полицейского дверцей авто, протащил его за машиной. Правоохранитель получил растяжение связок.

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