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Происшествия

Задолжал за коммуналку: шокирующие детали самоубийства дворника в украинской школе

19:43 29 ноября 2019 207
школа
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновцах выяснились причины резонансного самоубийства на территории школы. Мужчина пенсионного возраста совершил суицид прямо у входа в учебное заведение, уроки в этот день пришлось задержать.

Как выяснилось, 68-летний пенсионер, работавший в школе дворником, задолжал крупную сумму за коммунальные услуги. Из-за долгов жилье мужчины отключили от газа. Финансовые проблемы усугубились, когда пенсионеру понадобилась операция.

Персонал школы в эфире телеканала НТН рассказал, что раньше мужчина был веселым, жизнерадостным, но в последнее время жаловался на проблемы денежного характера. В день трагедии общавшиеся с пенсионером не заметили ничего необычного: он вышел на смену, до конца ее отработал, оставил записку.

Напомним, в ноябре украинцы-льготники получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с указанной там полной суммой к оплате, без учета льгот и субсидий.

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