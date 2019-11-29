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Украина

Дело Альперина: раскрыт механизм грандиозной коррупционной схемы

19:46 29 ноября 2019 177
Суд над Альпериным
Инф. «ФАКТОВ»

29 ноября Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, обвиняемому в создании преступной схемы на таможне. Об этом сообщает УНН.

По данным прокурора, в середине 2016 года Альперин создал преступную организацию, из работников Киевской таможни и подчиненных сотрудников коммерческих структур. Группировка занималась ввозом в Украину товаров и их дальнейшим растаможиванием по заниженной стоимости. Это позволяло получать средства от уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов.

Вадим Альперин контролировал шесть субъектов хозяйствования, которые возглавлялись подставными лицами. Также изготавливались фиктивные договоры с иностранными фирмами с заниженной стоимостью товаров, которые импортировались в Украину.

В декларациях о растаможивании товаров указывались заведомо ложные сведения об их стоимости, иногда она занижалась в 100 раз!

Товары из порта Одессы доставлялись в столичный таможенный пост, пока не принималось решение о растаможивании.

По информации прокурора, в середине 2016 года, когда начала работать схема, Альперин привлек к ней сотрудников Киевской городской таможни, которых тогда возглавлял Сергей Тупальский, а также подчиненных ему работников таможенного поста.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали Сергея Тупальского.

Фото «Слово и Дело»

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