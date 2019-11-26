Украина

Детективы НАБУ устроили массовые задержания таможенников: что об этом известно

Национальное антикоррупционное бюро задержало Сергея Тупальского, заместителя начальника Киевской го родской таможни ГФС. Ранее в НАБУ вызвали лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию — по делу о взятках. О действиях детективов в отношении Тупальского сообщает «Украинская правда».

Первая информация появилась в Facebook замначальника Киевской таможни: «В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах какого дела это происходит», — написал Тупальский.

НАБУ сообщило в Twitter, что детективы задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, которые связаны с нарушением таможенного законодательства. В числе задержанных — 7 сотрудников органов таможенного контроля.

По данным «УП», расследование связано с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. В январе 2018 года была разоблачена контрабандная схема, которая могла нанести госбюджету убытки в размере около 700 млн гривен. В ноябре 2017 года были арестованы 450 млн грн., принадлежащие двум десяткам одесских компаний-импортеров под контролем Альперина. А Сергей Тупальский в конце 2018 года — начале 2019 года исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

Ранее сообщалось, что НАБК объявило в розыск фактического владельца «VAB Банка», Олега Бахматюка.

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