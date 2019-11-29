Сливочного масла в 15 раз меньше нормы: как производители спредов обманывают покупателей

Клуб потребителей

В Киеве состоялся круглый стол, посвященный результатам лабораторного анализа спредов (смесь растительного и молочного жира), которые продаются в магазинах и на рынках столицы. Члены общественного объединения «Громадський контроль захисту прав споживачів» закупили образцы спредов, а их анализ сделали в лаборатории государственного предприятия «Укрметртестстандарт». Напомним, чаще всего в Украине подделывают именно сливочное масло и сгущеное молоко, заменяя в них молочный жир — растительным.

— Согласно ГОСТ, в спреде должно быть не менее 25 процентов молочного жира, — заявила заместитель председателя общественного объединения «Громадський контроль захисту прав споживачів» Ольга Котехова. — К сожалению, в каждом третьем закупленном нами образце, молочного жира оказалось во много раз меньше нормы: 1,7 процента, 3,1 процента, 5,5 процента… Тут важно отметить, что в ряде ведущих супермаркетов все спреды соответствуют ГОСТ. Но есть и такие популярные торговые сети, в которых предлагают проблемные спреды.

Еще один очень важный показатель для этого продукта питания — содержание трансизомеров (вредных для здоровья трансжиров, которые образуются в процессе сгущения растительного масла. — Авт.). Согласно ГОСТ, их содержание не должно превышать 8 процентов. Но в одном образце (мы купили его на рынке) содержание трансизомеров составило 10,4 процента.

О выявлении спредов, не соответствующих ГОСТ, мы сообщили супермаркетам, которые торгуют этой продукцией, «Держспоживслужбі» и предприятиям, выпускающим эти спреды. От последних никакой реакции не поступило — похоже, эти заводы решили игнорировать наши письма к ним.

Ольга Котехова: «В трети закупленных спредов коровьего жира оказалось меньше нормы»

Важно отметить, что аналогичную проверку мы проводили год назад. Тогда на прилавках столичных супермаркетов и рынков мы смогли купить 34 образца спредов от различных производителей. В этот раз — лишь 15. Стало ли в торговой сети меньше спредов? Вряд ли, ведь на прилавках есть продукция с надписью «Масло», 200-граммовая пачка которой стоит значительно дешевле, такой же упаковки сливочного масла.

— Я являюсь разработчиком ГОСТ на спреды, — сказал глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. — Этот ГОСТ был принят в начале 2000-х годов. В нем установлено предельное содержание трансизомеров на уровне 8 процентов. Тогда это соответствовало мировой практике. Но сейчас в государства Европы сократили норму содержания трансизомеров до 2 процентов. В Украине тоже следует ввести эту норму, ведь наукой доказано, что трансизомеры являются катализаторами возникновения онкологических заболеваний. В целом же спреды не являются вредными продуктами: содержащиеся в них жирные кислоты очень даже полезны, в особенности пожилым людям.

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Фото с сайта golos.ua

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