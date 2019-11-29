Ударила 5-месячную дочь головой о шкаф: в Одессе отправили в тюрьму мать-убийцу

Происшествия

Киевский районный суд Одессы вынес приговор одесситке, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила свою пятимесячную дочь. В вердикте судьи отметили, что женщина с самого рождения малышки не исполняла родительские обязанности. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове 28-летняя женщина избила новорожденную дочку, что привело к развитию отека мозга и смерти.

Мать своевременно не оформила свидетельство о рождении ребенка, постоянно употребляла алкоголь и оставляла девочку надолго без присмотра. Кроме того, женщина вела разгульный образ жизни, не следила за питанием, здоровьем и физическим развитием ребенка.

Трагедия случилась в 2015 году. Обвиняемая вернулась домой пьяной, а ребенок сильно плакал. Тогда она взяла дочь за ножки, развернулась и несколько раз ударила девочку головой об шкаф.

Медики областной детской клинической больницы пытались спасти жизнь ребенка в течение нескольких суток, но в результате многочисленных травм (в том числе, закрытой черепно-мозговой, переломы костей и кровоизлияние) малышка умерла.

На суде обвиняемая свою вину отрицала, заявив, что к убийству якобы причастен ее сожитель. Однако мужчина дал в суде показания, которые подтвердили многочисленные свидетели, соседи — о том, что ребенка убила именно мать. Обвиняемую приговорили к 8 годам лишения свободы.

А 24-летнюю жительницу Балтского района Одесской области суд приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. В феврале в селе Липецкое Подольского района, где она гостила у своих родственников, женщина родила здоровую девочку и задушила ее. После этого, пытаясь скрыть следы преступления, закопала тельце ребенка за хозяйственными постройками.

В полицию поступило сообщение от работников Подольской районной больницы, куда обратилась молодая женщина. Медики заподозрили ее в криминальном аборте. После осмотра женщина ушла из медучреждения.

Работники полиции установили личность гражданки. Общаясь с правоохранителями, она сначала уверяла, что у нее случился выкидыш. Плод она закопала в огороде. Однако после вскрытия тела девочки судебно-медицинские эксперты установили, что младенец родился доношенным, а предварительной причиной его смерти стало удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей.

«По данному факту было начато уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленницы сообщено о подозрении. За совершенное ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», — прокомментировала начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская. Но суд же решил иначе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Белой Церкви 20-летняя женщина дома родила ребенка и выбросила его из окна квартиры на 7-м этаже.

А в Николаеве в контейнере для мусора был найден пакет с телом новорожденного ребенка.

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