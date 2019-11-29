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Зеленский лишил Кривоноса двух должностей
Президент Владимир Зеленский исключил из двух государственных структур офицера ВСУ Сергея Кривоноса (на фото), сейчас занимающего пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Так, Кривоноса исключили из межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (в комиссии он был председателем), а также из межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства (Кривонос был и.о. главы).
Напомним, до марта текущего года Кривонос был первым заместителем Командующего Силами специальных операций ВСУ. Он сначала подал, но затем снял свою кандидатуру с выборов президента. В марте указом Петра Порошенко Кривоноса назначили в СНБО и одновременно главой комиссии по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству.
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