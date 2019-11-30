"Дрожали окна и выла сигнализация": в оккупированном Донецке прогремели два мощных взрыва

Происшествия

Вечером в пятницу, 29 ноября, примерно в девять вечера жители разных районов оккупированного Донецка услышали несколько мощных взрывов, от которых задрожали дома и произошел перепад электричества. Об этом пользователи сообщают в социальных сетях, пишет ДонПресс.

По словам людей, точно трудно определить, где прогремели взрывы, поскольку взрывная волна была ощутима и в Калининском районе, и на Текстильщике и в других частях Донецка.

«Донецк 21.00 д Калининский слышал, и видел перепад электричества, на секунды пропало и включилось… У нас все машины в округе завыли. Пронеслось волной через полгорода. Интересно, что это было?», «Слышали! два баха. второй через 7мин», «Жахнуло что-то мощненько, на развилке во дворе даже сигнализации сработали», «Донецк 21.00 д ого! что это было?! Донецк, Кировец что-то мощное Текстиль», «в 21−00 дом прилично трухонуло, что это было?», — сообщают пользователи в соцсетях.

Часть местных жителей отметили в своих сообщениях, что не слышали таких мощных взрывов еще с 2016 года.

«Донецк шандарахнуло не хило. 11 поселок трухануло дом. Впервые такое с 16 года, вибрация трухануло стеклопакеты», «Судя по перекличке ВКонтакте, слышал почти весь город от Трудовских до Ашана», «Весь город прослушал», «Машзавод задрожали окна, вибрация жесткая пошла. Вспомнилось…», — пишут они.

Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что пособники оккупантов продолжают свою «мышиную возню» и дележ награбленного имущества. Так, на днях главарь донецких террористов Пушилин решить отжать имущество у друга Ахметова.

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