- 01:30 СНБО превратили в цирк: Кривонос отреагировал на снятие с должностей
- 00:50 "Дрожали окна и выла сигнализация": в оккупированном Донецке прогремели два мощных взрыва
- 00:31 Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
- 29.11 23:57 В Кабмине заявили о возможности прямых поставок газа из России
- 29.11 23:26 В Гааге устроили кровавую резню на улице: фото и видео с места происшествия
- 29.11 23:14 Свитолина показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Дубаи
- 29.11 23:07 Заложник «ДНР»: переселенка из Донецка просит освободить 68-летнего отца по обмену
- 29.11 22:55 Суд арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
- 29.11 22:35 Убийство Гандзюк: подозреваемый рассказал, как готовилось преступление
- 29.11 21:59 В Киеве автохам стал заложником собственной наглости
- 29.11 21:24 Зеленский лишил Кривоноса двух должностей
- 29.11 21:10 Ударила 5-месячную дочь головой о шкаф: в Одессе отправили в тюрьму мать-убийцу
"Дрожали окна и выла сигнализация": в оккупированном Донецке прогремели два мощных взрыва
Вечером в пятницу, 29 ноября, примерно в девять вечера жители разных районов оккупированного Донецка услышали несколько мощных взрывов, от которых задрожали дома и произошел перепад электричества. Об этом пользователи сообщают в социальных сетях, пишет ДонПресс.
По словам людей, точно трудно определить, где прогремели взрывы, поскольку взрывная волна была ощутима и в Калининском районе, и на Текстильщике и в других частях Донецка.
«Донецк 21.00 д Калининский слышал, и видел перепад электричества, на секунды пропало и включилось… У нас все машины в округе завыли. Пронеслось волной через полгорода. Интересно, что это было?», «Слышали! два баха. второй через 7мин», «Жахнуло что-то мощненько, на развилке во дворе даже сигнализации сработали», «Донецк 21.00 д ого! что это было?! Донецк, Кировец что-то мощное Текстиль», «в 21−00 дом прилично трухонуло, что это было?», — сообщают пользователи в соцсетях.
Часть местных жителей отметили в своих сообщениях, что не слышали таких мощных взрывов еще с 2016 года.
«Донецк шандарахнуло не хило. 11 поселок трухануло дом. Впервые такое с 16 года, вибрация трухануло стеклопакеты», «Судя по перекличке ВКонтакте, слышал почти весь город от Трудовских до Ашана», «Весь город прослушал», «Машзавод задрожали окна, вибрация жесткая пошла. Вспомнилось…», — пишут они.
Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что пособники оккупантов продолжают свою «мышиную возню» и дележ награбленного имущества. Так, на днях главарь донецких террористов Пушилин решить отжать имущество у друга Ахметова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!