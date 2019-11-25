Украина

Было ваше — стало наше: Пушилин решить отжать имущество у друга Ахметова

«Указ» главаря «ДНР» Дениса Пушилина «о применении персональной санкции», датированный 25 ноября, появился на его официальном сайте. В тексте сказано: «Применить специальную персональную санкцию в отношении Гуменюка Игоря Николаевича, 1961 года рождения, в виде перевода имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в государственную собственность». В пункте втором сказано, что речь идет о неком «объекте недвижимого имущества». Но никаких уточнений, о чем конкретно идет речь, нет.

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Известно, что бывший «регионал» Гуменюк сколотил свое состояние после распада Советского Союза. Был заместителем генерального директора торгового дома «Шахтер», генеральным директором АО «АРС» (согласно популярной версии СМИ, название «АРС» расшифровывается как «Алик, Ринат, Самсон» — Ахать Брагин, Ринат Ахметов, Яков Богданов, хотя Гуменюк всегда отрицал такую интерпретацию), советником премьер-министра Януковича. Два созыва избирался народным депутатом Украины.

В 2013 году «Фокус» оценил состояние Гуменюка в 113,6 миллионов долларов (107 место рейтинга «200 самых богатых людей Украины»), а Forbes — в 479 миллионов долларов (23 место рейтинга «100 богатейших украинских бизнесменов»). Его довоенные активы — это не только «АРС», но и компания «Инвестиции и развитие» (ее он основал вместе с партнерами Василием Микулиным и Ириной Фридман), которая стала крупнейшим рантье Донецка. Компании принадлежали донецкая гостиница «Виктория» и ТРЦ «Донецк-Сити» общей площадью коло 115 000 квадратных метров. Какой объект велел «национализировать», то есть отжать, Пушилин, станет известно в ближайшее время.

Судя по всему, Пушилин пошел ва-банк, ведь Гуменюк — приятель самого Ахметова. Следим за развитием событий.

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