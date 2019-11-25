Жены донецких горняков просят Путина о выплате зарплаты мужьям (фото)

Украина

В понедельник, 25 ноября, на официальном сайте президента России Владимира Путина было зарегистрировано обращение так называемой общественной организации «Комитет шахтерских жен ДНР». Скриншот принятого администраторами кремлевского сайта обращения отправители разместили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Однако из закрытой группы, куда принимают исключительно «сопричастных», скриншот и текст письма уже разлетелся по всему интернету.

Авторы письма зачем-то рассказывают президенту иностранного государства о том, как Донбасс «кормил всю Украину» и что оккупированные территории способны процветать и сейчас, если бы не воры — главарь «ДНР», «министр углепрома ДНР» и фирма ВТС (ЗАО «Внешторгсервис»), которую связывают с беглым украинским олигархом, который с задержками расплачивается за отгруженный уголь.

«Когда наша «республика вместе с Крымом была еще в Украине, то наша Донецкая область дотировала 14 убыточных областей Украины, при этом наши мужья получали достойные заработные платы… Сегодня наши мужья добывают не меньше угля, чем до войны. Но весь уголь и другие богатства… бесплатно вывозится мародерами такими ЗАО «Внешторгсервис». На требования погашения многомесячных долгов по заработным платам представители интересов мародеров Пушилин, «министр угля» Дубовский и другие официальные лица начинают рассказывать нашим мужьям сказки про тяжесть военного положения, а сами жиреют и богатеют с каждым днем… Дорогой Владимир Владимирович! Очень просим проявить свое влияние и при необходимости подключить Следственный комитет (РФ. — Авт.), чтобы навести порядок и наконец-то принудить мародеров выплатить нашим мужьям долги по заработной плате… Если навести порядок…, то на вырученные деньги можно построить еще один мост в Крым и оплатить по тройному тарифу всю гуманитарную помощь!» — так многообещающе завершают свое воззвание активистки.

Скриншот обращения активно комментируют в социальных сетях.

Приверженец оккупантов, российский пропагандист Роман Манекин, неоднократно попадавший «на подвал» в Донецке, пишет в своем канале в Telegram, что реакция на это письмо будет показательным шагом страны-оккупанта: «…население, в отличие от властей, на самом деле, четко знает (никогда не сомневалось), куда нужно писать в кризисных ситуациях, где реальный центр силы. И что Донбасс — это Россия. Теперь „шар“ на стороне президента. РФ. Теперь президент, Кремль должны ответить: Россия ли — Донбасс? Не важно: словами или решениями. Отреагировать! Принципиальный вопрос!»

Большинство же комментаторов не верит в то, что хозяин Кремля как-то отреагирует на это обращение — скорее ждут реакции от так называемого «МГБ ДНР» («Министерства госбезопасности»).

Многие из высказавшихся по данной теме считают, что данное обращение сотрудники администрации Путина даже ему не покажут. А если и покажут, то он на него не отреагирует. Мол, посмотрите то же телевидение России, которое беспрепятственно транслируется на оккупированном Донбассе, и вы увидите, что на обращения граждан РФ президент этой страны далеко не всегда реагирует. Например, на обращения жителей регионов, пострадавших от наводнений и пожаров.

— Писать о том, что на Донбассе, где на данный момент не работает 20 шахт, работавших до войны, добыча угля ведется в том же объеме, что и в 2013 году, наивно, — отметил отраслевой специалист, мониторящий ситуацию в угольной отрасли ОРДЛО. — И планы добычи у тех шахт, которые все еще работают, конечно, не те, что были до войны, потому что их продукция не востребована.

По данным этого осведомленного комментатора, на сегодня стоят почти все шахты в Донецке, которые добывают коксующиеся угли, кроме шахты имени Засядько. Однако ЗАО «Внешторгсервис», находящийся под операционным контролем сбежавшего в РФ украинского бизнесмена, с шахтой за отгруженный уголь расплачиваться не спешит. Поэтому горнякам шахты имени Засядько зарплату за сентябрь платили в четыре приема и последние 9−10 процентов перечислили 19 и 20 ноября.

— Платить зарплату за октябрь горнякам во всем ОРДЛО еще и не начинали, — продолжил осведомленный собеседник «ФАКТОВ». — Шахты, которые добывают энергетические угли, тоже не в лучшем положении — хоть в Донецкой, хоть в Луганской области. Если их уголь и приобретается для отопления и производства электроэнергии в ОРДЛО, то они этой зимой будут зависеть от добросовестности потребителей этих благ. А потребителей стало меньше. На оккупированных территориях Донецкой и луганской области многие заводы не работают, в городах пустуют квартиры и целые подъезды во многих домах. Кто будет платить за услуги?

По словам собеседника, пока еще работают шахты имени Челюскинцев, и имени Скочинского — в Донецке, «Северная», «Щегловская-Глубокая» и «Холодная балка» — в Макеевке, «Иловайская» и «Прогресс» — в Шахтерском районе Донетчины. Идет добыча и в «артелях» — по сути дела, в копанках, узаконенных в ОРДЛО, с которыми покупатели угля также не всегда рассчитываются в полном объеме.

Остальные порядка десятка шахт или уже переведены или переводят в режим водоотлива — то есть добыча угля в них прекращается, отметил собеседник. И на зарплату за отработанные месяцы, которую на некоторых предприятиях последний раз видели в июле текущего года, по мнению специалиста, горнякам ожидать не стоит.

— Один российский сайт провел свое расследование и выяснил, что тот самый бизнесмен, который фактически владеет ВТС и является единственным крупным покупателем угля и металла в ОРДЛО, договорился с оккупационными властями квазиреспублик о реструктуризации долга и отсрочке выплат за уже полученную продукцию, — рассказал специалист. — Согласно этой договоренности, которую подтверждают и мои источники, выплачивать деньги поставщикам олигарх начнет только лишь спустя два года и может это делать в течение четырех лет без начисления процентов. Если он вообще начнет погашать этот долг.

Информация, о которой говорил собеседник, была размещена на сайте rbc.ru. По данным источника РБК, близкого к угольным компаниям Донбасса, долг ВТС перед шахтами ОРДЛО составляет 8 млрд руб. А в целом различным предприятиям обоих квазиреспублик — ВТС должен около 25 млрд руб.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что импорт электроэнергии может оставить без работы не только отечественных энергетиков, но и шахтеров на мирной территории страны.

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