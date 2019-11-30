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Дожди с мокрым снегом и сильный ветер: синоптики предупредили об ужасной непогоде
День 30 ноября в Украине будет холодным и ветреным. Особенно сильный ветер разгуляется в восточных областях, Крыму и Приазовье. Там ожидаются порывы до 15−20 м/с, объявлено штормовое предупреждение.
В Киевской и Черкасской областях опасность туманов, видимость снизится до 200−500 метров. На всей территории Украины пройдут дожди, на западе и севере страны также ожидаются осадки с переходом в мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура в течение суток будет колебаться в пределах от 0° до 5° тепла. В южных областях к полудню чуть потеплеет — до 9°. В Крыму днем 30 ноября возможны +13°.
Напомним, синоптики уже рассказали, какой будет погода в первом месяце зимы, и предупредили, что сильные снегопады накроют Украину 2−3 декабря. Народные синоптики уверены, что с 12 декабря и до конца месяца будет стоять морозная погода.
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