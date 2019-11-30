Украина

Спасение от холода: где в Киеве работают пункты обогрева (адреса)

С приходом зимы со снегопадами и морозами жизнь людей на улице значительно затрудняется. Долго находиться на холоде и некомфортно, и опасно. Поэтому в холодный период года в столице открываются пункты обогрева, где всем желающим можно отдохнуть и согреться. В некоторых пунктах оказывают медпомощь, а кое-где есть банки одежды и обуви — там люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, могут утеплиться.

В Киеве почти во всех районах уже открыли 21 такой пункт на базе территориальных центров соцобслуживания, сообщает столичный Департамент социальной политики.

В Киеве с 1 декабря до 1 апреля будет работать оперативный штаб помощи лицам без определенного места жительства и координировать социальные патрули в городе. Бездомные живут на вокзалах, в переходах, подъездах и пустырях, и этим людям особенно тяжело в стужу. Поэтому на зимний период — с наступлением устойчивых морозов — будут создаваться выездные бригады (на базе Дома социальной заботы улица Суздальская, 4/6), которые должны дежурить по городу. Социальные патрули могут работать вместе с полицией.

При неблагоприятных погодных условиях профильный департамент горгосадминистрации обязан изыскать возможность увеличить на треть количество койко-мест в Доме соцзаботы и в Киевском центре соцадаптации престарелых, инвалидов и лиц без постоянного места жительства в селе Ясноглородка Вышгородского района Киевской области.

В то же время на Центральном ж/д вокзале открылся пункт обогрева, который может принимать любого, кто нуждается в помощи, в том числе и бездомных. Об этом говорится на сайте Соломенской райадминистрации. В пункт обогрева, где есть места для сидения, туалет и душевая комната, попасть можно со стороны гостиницы IBIS (рядом с крытым паркингом).

Перечень пунктов обогрева, которые будут действовать в Киеве зимой:

Дарницкий район

- Территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО) — улица Вербицкого, 9 (чай, печенье, банк одежды): пн — чт с 09:00 до 18:00, пт — с 09:00 до 16:45;

Деснянский район

- ТЦСО, улица Беретти, 18 (чай, печенье, банк одежды): пн — пт 09:00 до 18:00, в период низних температур пункт переходит на круглосуточное дежурство;

Днепровский район

- ТЦСО, улица Курнатовского, 7а, 3 корпус (чай, печенье, телефонная связь, теплые вещи): пн — чт — с 9:00 до 17:30, пт — с 9:00 до 16:45;

- отделение ТЦСО, улица Березняковская, 6а (чай, печенье, телефонная связь): пн — чт — с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:45;

- Киевская клиническая больница, улица Краковская, 13 (круглосуточно) — горячий чай, медпомощь;

- рядом с управлением труда и соцзащиты, улица Курнатовского, 7а, с 13:00 до 14:00 — горячее питание;

- на пересечении улицы Попудренко, 26/9 и бульвара Труда — с 13:00—14:00 ;

Оболонский район

- управление труда и соцзащиты населения, улица Озерная, 18а (чай, банк одежды): пн — чт с 9:00 до 18:00, пт — 9:00 до 16:45;

Печерский район

- ТЦСО, бульвар Дружбы Народов, 32а (чай, печенье, банк одежды): пн — пт с 9:00 до 17:00;

Подольский район

- ТЦСО (горячий чай, обогрев, банк одежды): улица Борисоглебская, 8/13 пн — чт с 9:00 до 17:00, пт— с 9:00 до 16:00;

- отделение соцпомощи, переулок Бондарный, 19: пн — чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 16:00;

- отделение соцпомощи, улица Галицкая, 13: пн — чт с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 16:00;

- отделение соцпомощи, улица Мостицкая, 14: пт — чт с 9:00 до 17 600, пт — с 9:00 до 16:00;

- отделение соцпомощи, улица Гречко, 10в: пн — чт с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 16:00;

- отделение дневного пребывания, улица Кирилловская, 115/3: пн — чт с 9:00 до 17:00, пт — с 9:00 до 16:00;

- филиал отделения дневного пребывания, улица Светлицкого, 24а: пн — чт с 9:00 до 17:00, пт с 9:00 до 16:00;

- отделение предоставления адресной натуральной и денежной помощи, улица Бестужева, 32: пн — чт с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 17:00;

Святошинский район

- ТЦСО, улица Жмеринская, 22а (чай, печенье, одежда): в рабочие дни с 9:00 до 18:00, при наступлении низких температур — круглосуточно;

- ТЦСО, улица Чернобыльская, 9 (чай, печенье, одежда): пн — пт с 9:00 до 18:00, при наступлении низких температур — круглосуточно;

Соломенский район

- Дом социальной опеки, улица Суздальская, 4/6 (одежда, чай), пн -чт с 8:30 до 17:30, пт — с 8:00 до 16:45;

- ТЦСО, улица Волынская, 2 (чай, печенье), пн -чт с 8:30 до 17:30, пт — с 8:00 до 16:45;

- ТЦСО, б-р В. Гавела, 83а (чай, печенье): пн -чт с 8:30 до 17:30, пт — с 8:00 до 16:45;

Шевченковский район

- отделение ТЦСО, улица (Котовского) В. Сальского, 33 (чай, печенье, одежда): пн — пт с 9:00 до 18:00;

В Киевском городском территориальном центре социального обслуживания и в Территориальном центре социального обслуживания (предоставление социальных услуг) Голосеевского района пунктов обогрева нет.

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