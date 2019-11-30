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Бросил в Януковича яйцо: активист получил высокую должность
Активист из Ивано-Франковска Дмитрий Романюк, ставший известным в 2004 году после броска яйцом по Виктору Януковичу, получил высокую должность в облгосадминистрации. Романюк был назначен заместителем главы ОГА. Решение было принято еще 17 ноября, но широко известно об этом стало лишь сейчас, после отчета министра инфраструктуры Владислава Криклия о поездке на Прикарпатье.
В 2004 году, во время визита в Ивано-Франковск Виктора Януковича, тогда еще премьер-министра и кандидата в президенты, Романюк был первокурсником экономического факультета Прикарпатского университета имени Стефаника. За свою выходку 17-летний студент был тут же задержан милицией, сутки провел в отделении, но на следующий день отпущен под подписку о невыезде.
В МВД не сразу признали, что премьер упал от яйца — активно распространялись версии о мелких, но тяжелых предметах.
«Это был эмоциональный порыв 17-летнего юноши. Однако я не сожалею о своем поступке и его последствиях», — рассказывал Романюк в интервью «ФАКТАМ».
В дальнейшем Романюк получил диплом и устроился преподавателем в своем университете на кафедре менеджмента и маркетинга. С 17 ноября 2019 года активист был назначен замглавы Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Фото Vladyslav Kryklii/Facebook, Дмитро Романюк/Facebook
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