23.85 / 24.08 26.17 / 26.55
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Бросил в Януковича яйцо: активист получил высокую должность

14:01 30 ноября 2019 72
романюк
Инф. «ФАКТОВ»

Активист из Ивано-Франковска Дмитрий Романюк, ставший известным в 2004 году после броска яйцом по Виктору Януковичу, получил высокую должность в облгосадминистрации. Романюк был назначен заместителем главы ОГА. Решение было принято еще 17 ноября, но широко известно об этом стало лишь сейчас, после отчета министра инфраструктуры Владислава Криклия о поездке на Прикарпатье.

криклий романюк

В 2004 году, во время визита в Ивано-Франковск Виктора Януковича, тогда еще премьер-министра и кандидата в президенты, Романюк был первокурсником экономического факультета Прикарпатского университета имени Стефаника. За свою выходку 17-летний студент был тут же задержан милицией, сутки провел в отделении, но на следующий день отпущен под подписку о невыезде.

В МВД не сразу признали, что премьер упал от яйца — активно распространялись версии о мелких, но тяжелых предметах.

«Это был эмоциональный порыв 17-летнего юноши. Однако я не сожалею о своем поступке и его последствиях», — рассказывал Романюк в интервью «ФАКТАМ».

В дальнейшем Романюк получил диплом и устроился преподавателем в своем университете на кафедре менеджмента и маркетинга. С 17 ноября 2019 года активист был назначен замглавы Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Фото Vladyslav Kryklii/Facebook, Дмитро Романюк/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

Нокаут

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер