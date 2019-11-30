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Политика

В новых условиях должны работать другие люди: Зеркаль назвала настоящую причину своей отставки

14:06 30 ноября 2019 105
Елена Зеркаль
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая ранее написала заявление об увольнении из МИДа по собственному желанию, заявила, что сделала это, потому что «в новых условиях должны работать другие» люди.

«Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что-либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь с бумажками. Не в моем случае работать с бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому, в новых условиях должны работать, наверное, другие», — заявила она в интервью Deutsche Welle.

По словам замминистра, ее никто не принуждал к отставке и не намекал об этом.

Как писали «ФАКТЫ», после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Зеркаль предложили должность заместителя руководителя Офиса президента, однако она отказалась.

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