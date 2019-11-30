Губы-осьминоги: сеть шокировал новый бьюти-тренд (фото)

Общество и люди

В сети набирает обороты новый тренд — пользовательницы Instagram делятся фото своих губ необычной формы, сопровождая снимки хештегами #devilslips (губы дьявола) #octopuslips (губы-осьминоги). Напомним, ранее стало известно о жутких последствиях модного тату на глазном яблоке.

Под «очарование» веяния моды попали даже мужчины

Автором такой новации, получаемой путем инъекций химических препаратов, считается россиянин Емельян Брауде (к слову, не имеет медицинского образования).

А пока модницы спешат на прием к косметологу, в сети активно критикуют новый тренд, называя его ужасом.

«Видела когда-то в Интернете, сначала подумала, что шутки», — делится эмоциями одна из пользовательниц.

«Куда катится мир, это уже перебор, по-моему», — написала другая.

Кстати, одна из косметологических клиник сообщила, что на Северном Кавказе, где новый тренд получил наибольшую популярность, «регистрируется огромное количество осложнений».

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как визуально сделать губы полнее без всяких болезненных операций.

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