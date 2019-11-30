23.86 / 24.08 26.17 / 26.54
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Губы-осьминоги: сеть шокировал новый бьюти-тренд (фото)

16:15 30 ноября 2019 503
Губы осьминоги
Инф. «ФАКТОВ»

В сети набирает обороты новый тренд — пользовательницы Instagram делятся фото своих губ необычной формы, сопровождая снимки хештегами #devilslips (губы дьявола) #octopuslips (губы-осьминоги). Напомним, ранее стало известно о жутких последствиях модного тату на глазном яблоке.

Под «очарование» веяния моды попали даже мужчины

Автором такой новации, получаемой путем инъекций химических препаратов, считается россиянин Емельян Брауде (к слову, не имеет медицинского образования).

А пока модницы спешат на прием к косметологу, в сети активно критикуют новый тренд, называя его ужасом.

«Видела когда-то в Интернете, сначала подумала, что шутки», — делится эмоциями одна из пользовательниц.

«Куда катится мир, это уже перебор, по-моему», — написала другая.

Кстати, одна из косметологических клиник сообщила, что на Северном Кавказе, где новый тренд получил наибольшую популярность, «регистрируется огромное количество осложнений».

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как визуально сделать губы полнее без всяких болезненных операций.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер