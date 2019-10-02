Как визуально сделать губы полнее: советы известного визажиста

Стиль жизни

Красивые, пухлые, упругие губы всегда будут оставаться символом соблазнительности и сексуальности. Сегодня индустрия красоты предлагает множество эффективных способов придать им желаемый объем. Чаще всего девушки исправляют недостатки с помощью макияжа и делают губки полными и привлекательными. А косметологи рекомендуют для создания wow-эффекта воспользоваться инъекциями, которые могут изменить форму и объем губ. Ранее beauty-эксперт в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о плюсах и минусах процедуры наращивания ресниц.

Ведущая рубрики «Ревизор красоты» на Новом канале, визажист с 15-летним стажем Елена Филонова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, какие губы в тренде и поделилась собственными секретами ухода.

— Елена, существуют ли тренды на губы?

— Да, и очень давно. Уже несколько лет удерживает позиции тренд на губы, как у Анджелины Джоли. Очень много девочек хотят именно такие губы, как у этой актрисы. Они давно признаны самыми сексуальными в мире за идеальный природный контур и мягкость.

— Но не у всех такая форма. Как вы относитесь к увеличению губ?

— Я сама несколько раз задумывалась о том, чтобы их увеличить. Даже проводила опрос среди друзей-мужчин: как они отнесутся к этому? И меня все отговаривали, утверждая, что они у меня и так красивые. Не всегда мы можем следовать модным тенденциям, потому что делаем это не только для себя. Как бы девочки ни пытались это отрицать, но мы часто прихорашиваемся для кого-то, хотим понравиться окружающим. Но я за натуральность. Можно сделать красивый мейк и тем самым добавить губам объема и красоты.

— Некоторые прибегают к инъекциям гиалурона.

— Никогда себе этого не делала! Знаю, что эффект держится около двух-трех месяцев. Частота инъекций зависит только от вашего желания.

— Как вы относитесь к татуажу губ?



— Считаю, что к этой процедуре следует подходить с большой осторожностью. Тем более что четкий контур губ давно уже не в моде. К тому же татуаж — довольно болезненная процедура, ведь кожа губ тонкая и чувствительная, с множеством нервных окончаний. Но еще больнее — удаление тату, если оно вам надоест. Делают это с помощью лазера и проводят нескольких процедур. В общем, я против такого метода. Считаю, что выглядит это неестественно и некрасиво. К тому же надо понимать, что цвет со временем изменится. Контур станет бледным, расплывется, и опять придется что-то с этим делать!

— Как правильно ухаживать за губами?

— Наши губы нуждаются в постоянном уходе, а зимой и летом — в дополнительном увлажнении и защите. Чтобы они всегда были мягкими, не сохли и не трескались, нужно регулярно проводить пилинг кожи губ. Скраб отшелушивает старую кожу, помогает избавиться от мертвых клеток, которые и провоцируют сухость и постоянное шелушение губ.

Я регулярно пользуюсь скрабами. Раз в неделю это точно. Рекомендую использовать и бальзам для губ. Он не только препятствует потере влаги, но питает и восстанавливает кожу губ. С недавнего времени появились еще масочки для губ. Отлично, если в ней будут присутствовать такие компоненты, как протеины, витамины и растительные масла, экстракты растений. Все это хорошо увлажнит кожу и уменьшит морщины на губах. Я сначала пилингую губы, потом на ночь делаю маску, а утром наношу бальзам. После такой процедуры очень хорошо ложится матовая помада.

— Можно скраб делать самому?

— Главная задача скраба — отшелушить омертвевшие клетки, которые могут быть причиной растрескивания губ. Можно экспериментировать с разными ингредиентами, наблюдая, на какие ваша кожа будет реагировать лучше всего. Пропорции смешивания очень важны, потому что кожа губ очень чувствительна.

Расскажу о самом распространенном рецепте скраба. Вам потребуются: 1 чайная ложка грубомолотого кофе и 1 чайная ложка оливкового масла. Как следует смешайте ингредиенты и нанесите на губы. Мягко помассируйте и оставьте на пять минут. Ополосните теплой водой и нанесите немного оливкового масла, чтобы сохранить мягкость губ. Но я все же рекомендую использовать профессиональные средства.

— Стоит ли пользоваться помадами с увеличивающим губы эффектом?

— Помимо того, что большинство блесков содержат увлажняющие ингредиенты, в их составе присутствуют еще и активные компоненты, способные на короткий срок сделать губы объемнее.

Обычно визуальное увеличение достигается несколькими способами. За счет содержания улучшающих кровообращение экстрактов и вытяжек, например, из ментола или кайенского перца. Будьте готовы к тому, что эти компоненты могут вызвать ощущение жжения.

Иногда используются эфирные масла. Кроме того, есть помады, в состав которых входит коллаген и микрочастички силикона. Они заполняют неровности и морщинки, тем самым создавая дополнительный объем. Я никогда не пользовалась такими средствами. Считаю, что эти добавки негативно влияют на цвет и состояние губ.

— А как влияет помада на цвет губ?

— Пигмент губ человека со временем выцветает. Происходит это из-за того, что с возрастом ухудшается кровоснабжение этого участка лица. Цвет слизистых в принципе меняется в течение жизни. Но влияние на этот процесс помады неоднозначно. Я когда-то интересовалась этим вопросом у своего косметолога. Она сказала, что, судя по тестам производителей помад, губы из-за них выцветать не должны. Но, исходя из ее практики, у клиенток в возрасте 35+, которые не пользуются помадой, губы выцветают не так быстро. Думаю, это все же связано с качеством косметики или индивидуальной реакцией на ее компоненты.

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