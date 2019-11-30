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Взрыв в "Ощадбанке": названа сумма украденных денег
В государственном Ощадбанке приняли решение об усилении мер безопасности после взрыва в отделении по улице Энтузиастов в Киеве. Об этом написал в соцсети председатель правления Андрей Пышный.
Сумму похищенных средств банкир оценил в 250 тысяч гривен, однако подчеркнул, что наибольшую тревогу вызвала опасность для жизни людей (отделение размещено на первом этаже жилого дома). Сила взрыва была такой, что в помещении вынесло окна, двери, а оно само оказалось практически полностью разрушенным.
В настоящее время сотрудники банка продолжают устанавливать объем убытков (по предварительным данным, он превышает несколько миллионов гривен).
Напомним, в полиции заявили, что целью подрывников был банкомат, а взрывали устройство злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.