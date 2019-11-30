Происшествия

Погоня с ДТП в центре Киева: в сети появилось видео инцидента

Полиция показала оперативное видео преследования нарушителя на автомобиле Mazda в центре Киева 30 ноября. В соцсети патрульные сообщили, что увидели Mazda без номерных знаков около 13:00 на бульваре Шевченко.

Они подали водителю знак остановиться, но он не отреагировал, а наоборот, увеличил скорость.

К преследованию присоединились все свободные экипажи нескольких районов.

Нарушитель же при попытке скрыться от преследования допустил столкновения с несколькими авто, в т. ч. с одним служебным Skoda (в результате тот столкнулся с Audі). После ДТП беглец продолжил движение и допустил столкновение с ZAZ и Toyota.

Заблокировать авто удалось на Бессарабской площади. Там водитель бросил автомобиль и пытался сбежать, но был задержан.

В салоне автомобиля Mazda полицейские обнаружили вещи, происхождение которых водитель не смог объяснить. По предварительным данным, они числятся в розыске как похищенные.

Кроме того, в салоне были обнаружены несколько комплектов иностранных номерных знаков.

Напомним, 22 ноября погоня в Днепре закончилась стрельбой в центре города. А перед этим джип-нарушитель протаранил около 10 автомобилей.

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