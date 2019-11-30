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Погоня в центре Киева: водитель Mazda устроил два ДТП, убегая от полиции (фото, видео)
В центре Киева на Крещатике водитель черной Mazda на еврономерах устроил погоню, его пытались догнать несколько автомобилей патрульной полиции. Во время погони произошла авария, участниками которого стали Mazda и патрульная Skoda Rapid.
Из-за происшествия центр столицы сковали пробки, они тянутся по всей главной улице, сообщает Информатор.
Авария произошло около 13:30. Рядом также столкнулись еще два авто — Chevrolet Aveo и Toyota RAV 4. Из Mazda выбежал один из нарушителей, и начал убегать от патрульных.
Полицейские начали бежать за нарушителем. Им удалось задержать его. Парня увели в неизвестном направлении. Также на место прибыла машина скорой помощи, они увезли пострадавшего (пассажира Mazda).
По словам очевидцев, он лежал без сознания. Также очевидцы утверждают, что оба парня, ехавшие в машине, были в состоянии наркотического опьянения. Свидетели утверждают что пострадали около 12 автомобилей.
Отметим, спустя 10 минут на Mazda пропали номера, а через полчаса они опять появились на машине. Правоохранительные органы не захотели комментировать аварию. Все причины и обстоятельства ДТП будет выяснять полиция.
Как писали «ФАКТЫ», 19 августа вечером в центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло страшное ДТП — внедорожник Range Rover столкнулся с автомобилем Tesla, после чего джип отбросило на тротуар в толпу людей. Пострадали пять пешеходов. К счастью, все участники ДТП остались живы. Травмированных пешеходов госпитализировали.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!