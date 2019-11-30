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Мир

Газопровод «Турецкий поток»: Эрдоган назвал точную дату запуска

18:44 30 ноября 2019 38
Газопровод
Инф. «ФАКТОВ»

В Турции подтвердили намерение в ближайшее время ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий (Южный) поток». Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 30 ноября, в ходе церемонии запуска газопровода TANAP.

По его словам, церемония состоится в Стамбуле.

«Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод «Турецкий поток», — сказал президент.

Напомним, к прокладке «Турецкого потока» по дну Черного моря «Газпром» приступил в мае 2017 года, а в октябре 2019 года газопровод начали заполнять газом.

На реализацию проекта не повлиял даже арест в Нидерландах 100% акций дочерней компании «Газпрома» — South Stream Transport BV, отвечающей за строительство и управление «Турецким потоком». Это произошло в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

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