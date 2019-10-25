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Украина

В Европе суд арестовал акции "Южного потока": чем это грозит "Газпрому"

16:34 25 октября 2019 87
Газопровод
Инф. «ФАКТОВ»

В Нидерландах Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома» — South Stream Transport BV, отвечающей за строительство и управление «Турецким потоком». Это произошло в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз-Украина» Юрий Витренко. По его словам, это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители в Нидерландах начали заморозку активов российского монополиста по иску «Нафтогаза». «Многие другие активы „Газпрома“ судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда», — добавил Юрий Витренко.

Тем временем в «Нафтогазе» отметили, что НАК продолжает предпринимать меры для обеспечения выплаты «Газпромом» долга в сумме 2,56 млрд долларов с процентами, который российская компания должна выплатить по результатам решения Стокгольмского арбитража. «На сегодня „Газпром“ отказывается выплачивать этот долг и уже принял меры, целью которых является предотвращение принудительного исполнения арбитражного решения, в том числе — передачу активов, таких как акции SouthStream Transport B.V., во владение других субъектов хозяйствования. Именно поэтому „Нафтогаз“ инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий „Газпрома“ по перемещению акций South Stream Transport B.V. своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport B.V. арестованы», — пояснили в компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил свои полномочия в деле о признании и принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов. Решение в пользу «Нафтогаза» принял и Окружной суд Люксембурга, подтвердивший законность арестов имущества российского монополиста на территории этой страны в рамках принудительного выполнения решения Стокгольмского арбитража.

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