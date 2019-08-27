Украина

Путин сделал громкое заявление о начале поставок газа по «Турецкому потоку» в обход Украины

Российский газопровод «Турецкий поток», который строят в обход Украины, запустят в работу до конца 2019 года. Об этом на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передают росСМИ, по словам кремлевского лидера, российский газ по «Турецкому потоку» начнет поступать до конца 2019 года.

«По графику идет строительство „Турецкого потока“. Исходим из того, что уже к концу года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности „Турецкого потока“ за счет второй ветви поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — сказал Путин.

Напомним, «Турецкий поток» является международным проектом газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Этот проект позволит стать Турции газовым хабом для повышения объемов поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Напомним, ранее «Газпром» высказывал предложение продлить на год контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок, в частности и «Турецкого потока».

Ранее «ФАКТЫ» приводили мнение экспертов о том, что Россия намерена превратить все Черное море в зону собственного тотального контроля под предлогом нейтрализации угроз для стратегически важных для РФ и Турции подводных газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

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