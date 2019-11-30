Происшествия

В Полтаве за одну ночь изувечили две памятные доски погибшим в АТО и сожгли волонтерский бус (фото, видео)

За прошедшую ночь, 30 ноября, в Полтаве совершили три преступления, направленные против погибших в зоне АТО и волонтеров. Есть ли между ними связь, разбираются правоохранители.

Как сообщали «ФАКТЫ», первым появилось сообщение о том, что на мемориале погибшим бойцам АТО на Аллее памяти вандалы разгромили интерактивную доску. Поврежденную доску демонтировали коммунальщики.

Второй акт вандализма был совершен на улице Алмазной, в другом конце города. Здесь на фасаде дома № 9 установлена мемориальная доска военнослужащему Сергею Лымарю, служившему связистом в Национальной гвардии и получившему смертельное ранение возле села Староигнатьевка Донецкой области в августе 2014 года. Два с половиной года назад неустановленные до сих пор злоумышленники уже разбивали памятную доску Сергею Лымарю. Тогда, 8 апреля 2017 года, за ночь в Полтаве вандалы повредили также мемориальные доски погибшему в зоне АТО Николаю Чепиге и главе Директории УНР в 1919—1920 годах Симону Петлюре. После этого и ряда предыдущих похожих случаев в Полтаве начали устанавливать антивандальные доски. Скорее всего, именно поэтому сейчас злоумышленники повредили только полку для возложения цветов, а портрет лишь поцарапали.

Предварительно правоохранители квалифицировали эти оба преступления как хулиганство.

Вслед за этим стало известно об умышленном поджоге волонтерского буса, стоявшего на автостоянке по улице Сенной. По информации руководителя пресс-службы ГСЧС в Полтавской области Светланы Рыбалко, сообщение о возгорании микроавтобуса Volkswagen T4 поступило в 2:25. На место происшествия выехал наряд 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Огонь удалось быстро затушить, но к тому времени он уничтожил моторный отсек и салон.

Сгоревшая машина принадлежит одной из общественных организаций. Она была выкрашена в камуфляжные цвета, имела зеленые волонтерские номера и была поставлена на стоянку без аккумулятора, поэтому короткое замыкание проводки исключается. На передовую бус ездил с 2015 года. Скорее всего, восстановлению он не подлежит, и неравнодушные полтавчане уже предлагают помощь в покупке нового транспортного средства.

Полицейскими открыто уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждение имущества, совершенного путем поджога.

Пользователи соцсетей высказывают предположения, что все это звенья одной цепи. «Сепары, а не вандалы», «Реваншисты поднимаются», «Русский мир» — вот что это!", «Безнаказанность порождает новые преступления», — считают полтавчане.

Как сообщали «ФАКТЫ», в городе Новоград-Волынский Житомирской области вандалы дважды осквернили память погибшего воина АТО Юрия Глухова. Летом неизвестные устроили погром на городском кладбище и разбили памятник на могиле Юрия. Этого хулиганам оказалось мало, 1 ноября они пришли к дому матери героя и уничтожили табличку-указатель у входа во двор.

Фото, видео — facebook.com/igor.ubiyvovk

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