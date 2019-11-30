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В центре Киева заметили скопление силовиков: что происходит
В центре Киева заметили подозрительное скопление силовиков. В сети связали это с запланированной на 1 декабря акцией к годовщине памятных событий на Евромайдане, известных как День Грейдера.
Об этом в Facebook написал журналист Назар Приходько, опубликовав фото.
«Завтра, 1.12.2013 в 15:00, „Правый Сектор“ и непосредственные участник славных событий, известных как День Грейдера (1.12.2013), выходят туда, чтобы немного напомнить нынешней власти, почему произошла Революция достоинства», — написал он, предположив, что силовики готовятся противостоять участникам акции.
В комментариях к фото один из пользователей предположил, что теперь, очевидно, по сценарию последует появление «миротворцев» из РФ.
Напомним, в субботу, 30 ноября 2019 года, исполнилось 6 лет со дня жестокого избиения людей, устроенного «Беркутом» в Киеве возле Монумента Независимости Украины.
Обо всех событиях Революции достоинства читайте в подборке «ФАКТОВ» Евромайдан. Хроника.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».