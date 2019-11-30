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У Зеленского собрались контролировать блогосферу: стали известны детали
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил, как власть собирается толковать и регулировать свободу слова и свободу мнения в социальных сетях. Напомним, инициатива президента Зеленского по введению «стандартов для СМИ» обернулась настоящей бурей в соцсетях.
По его словам, целью новаций является регулирование контента,
«Блогер и раньше нес ответственность, согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально», — заявил министр в интервью ZN.UA.
По его словам, он полностью согласен с мнением коллеги по правительству — министра обороны Александра Загороднюка, заявившим, что медиаграмотность и вообще умение отличить фейк от нефейка должны быть обязательным навыком современного гражданина, и что этому нужно учить со школы.
«Мы же знаем, что, согласно последнему исследованию, только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка. То есть 92% людей не умеют отличать правду от неправды. И если у нас эта цифра такая большая, то мы говорим уже не о борьбе с дезинформацией, а о законодательстве, которое защищает правду. Странно звучит, но этот законопроект относительно противодействия дезинформации поможет людям понять, что является правдой, а что — неправдой», — пояснил Бородянский, отвергнув предположение о том, что в Украине могут закрыть журналистские расследования.
По его заверению, планы по государственному вмешательству в информационную сферу не являются нарушением свободы слова, но лишь средством «регуляции и установления правил».
Напомним, ранее министр Бородянский выступил с неожиданным заявлением о необходимости введения уголовной ответственности для журналистов, распространяющих «дезинформацию» и т.н. «заказные» материалы.
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