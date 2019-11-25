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Украина

Сопоставимо с госизменой: министр Бородянский снова пригрозил журналистам

11:50 25 ноября 2019 94
Сопоставимо с госизменой: министр Бородянский снова пригрозил журналистам
Инф. «ФАКТОВ»

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который ранее оправдал инициативу президента Зеленского о разработке неких «стандартов для СМИ» выступил с неожиданным заявлением о необходимости введения уголовной ответственности для журналистов, распространяющих «дезинформацию» и т.н. «заказные» материалы.

Он утверждает, дезинформация и отношения между журналистом и «заказчиком» фейков являются угрозой национальной безопасности страны.

«Я считаю это преступление сопоставимым с государственной изменой, условно говоря. Или близко к этому», — подчеркнул министр.

При этом он разъяснил, что имеет в виду.

«Например, за что может маячить уголовная ответственность? Когда я как некое третье лицо пришел к вам и сказал — вот вам $ 10 тыс., напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз $ 10 тыс., и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы», — объяснил Бородянский журналистам НВ.

Напомним, скандальная инициатива Зеленского по введению «стандартов для СМИ» обернулась настоящей бурей в соцсетях.

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