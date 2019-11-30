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Автор хита «Охрана, отмєна» попала в аварию в Одессе
Автор хита «Охрана, отмена» известная украинская певица Jerry Heil, которая дала откровенное интервью «ФАКТАМ», попала в ДТП после концерта в Одессе.
О случившемся с ней в субботу, 30 ноября, девушка сообщила в Instagram, признавшись, что такое с ней произошло впервые.
«Впервые в моей жизни это случилось. Я попала в аварию. В нас въехала тачка», — сказала Jerry Heil, добавив, что перед поездкой у нее было плохое предчувствие.
Вскоре стало известно, что в автомобиль, в котором ехала певица, сзади врезалась другая легковушка. Никто из участников ДТП серьезно не пострадал.
Напомним, утром в четверг, 28 ноября, на трассе Одесса — Киев в ДТП попали сразу 11 автомобилей. Ранее подобное дорожно-транспортное происшествие произошло на этой трассе под Уманью.
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