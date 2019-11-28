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Происшествия

На трассе Одесса-Киев столкнулись 11 машин: видео с места масштабной аварии

9:38 28 ноября 2019 1379
ДТП под Одессой
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в четверг, 28 ноября, на трассе Одесса — Киев в ДТП попали сразу 11 автомобилей. Ранее подобное дорожно-транспортное происшествие произошло на этой трассе под Уманью.

Видео с места происшествия в социальные сети выложил журналист Юрий Головчук, сообщивший о 9 участниках ДТП. В то же время местные паблики пишут об 11 столкнувшихся автомобилях в районе гипермаркета «Новая линия». «Два человека обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают патрульные и следователь», — пишет «Одесса онлайн».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Ивано-Франковском водитель фуры МАN обгонял КамАЗ в запрещенном месте. Это привело к столкновению с полицейским УАЗом. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.

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