Политика

Хочет мира с Россией: Зеркаль спрогнозировала поведение Зеленского на встрече с Путиным в Париже

Президент Зеленский хочет мира с Россией, однако Владимир Путин имеет отличные от него представления о мире, и не хочет даже говорить о возможности возвращения Крыма Украине. Об этом в интервью немецким журналистам заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, которая ранее выступила с заявлением об отставке.

По ее мнению, на встрече в «Нормандском формате» Зеленский будет публично демонстрировать свое стремление к миру, т. е к прекращению огня. Также он заявит о необходимости возвращения в Украину всех незаконно удерживаемых в России и фейковых «ЛДНР» гражданах Украины.

И, наконец, он будет говорить о налаживании отношений с РФ и заключении новых договоров.

Однако суть в том, как именно достигать этой дружбы и на каких условиях.

«Но у меня возникают большие сомнения в том, что президент РФ согласится на то, что Крым — не их», — поделилась сомнениями дипломат.

Напомним, Зеркаль объяснила свое решение о завершении карьеры в МИД Украины.

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