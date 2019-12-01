23.86 / 24.08 26.17 / 26.54
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Я делаю вам предложение: шокирующий финал первого эфира "Х-фактора"

0:03 1 декабря 2019 252
эмблема проекта
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Состоялся первый прямой эфир десятого сезона популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). На сцене выступили 12 участников, представлявших четыре категории — «Парни», «Девушки», «30+» и «Коллективы». Главной интригой эфира было появление Андрея Данилко за судейским столом. Как известно, накануне, артист заявил о том, что покидает проект.

- Я тогда просто устал, — сказал Андрей, возвращаясь на «Х-фактор». — Но теперь мне хочется закончить сезон с хорошим настроением.

Ведущей прямых эфиров стала известная актриса Даша Трегубова. Судьи проекта — Игорь Кондратюк, Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко. Настя приехала на эфир прямо с церемонии вручения музыкальной премии М1 Music awards, где она получила премию, как певица года.

Три с половиной часа вокалисты представляли на сцене «Х-фактора» свои номера, на подготовку которых у них ушло несколько месяцев. Судьи комментировали выступления, но главное слово было за зрителями.

- Это был очень волнительный эфир, — призналась «ФАКТАМ» Пальмира из группы «Furman trash polka band». — Мы переживали еще накануне, когда не понимали, вернется ли Андрей Михайлович. Потом были очень рады, потому что изначально, когда шли на проект, я увидела вещий сон, что именно Данилко будет нашим тренером.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на сцене «Х-фактора» выступила группа «Беz обмежень».

Лучшими в категории «Девушки» зрители назвали Элину Иванченко, «Коллективы» — «Romax», «30+» — Георгия Колдуна, «Парни» — Антон Вельбой. По новым правилам, еще одного участника оставили сами судьи.

Проект покинули: «Чудові» («Коллективы»), Юля Бордунова («Девушки»), Юрий Каналош («Парни»), Людмила Базелюк («30+»).

- Люда, я предлагаю вам предложение и с завтрашнего дня вы подписываете со мной контракт, — неожиданно заявила Оля Полякова. — Мы составим репертуар, и поющая няня отправится на гастроли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер