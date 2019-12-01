Я делаю вам предложение: шокирующий финал первого эфира "Х-фактора"

Шоу-бизнес

Состоялся первый прямой эфир десятого сезона популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). На сцене выступили 12 участников, представлявших четыре категории — «Парни», «Девушки», «30+» и «Коллективы». Главной интригой эфира было появление Андрея Данилко за судейским столом. Как известно, накануне, артист заявил о том, что покидает проект.

- Я тогда просто устал, — сказал Андрей, возвращаясь на «Х-фактор». — Но теперь мне хочется закончить сезон с хорошим настроением.

Ведущей прямых эфиров стала известная актриса Даша Трегубова. Судьи проекта — Игорь Кондратюк, Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко. Настя приехала на эфир прямо с церемонии вручения музыкальной премии М1 Music awards, где она получила премию, как певица года.

Три с половиной часа вокалисты представляли на сцене «Х-фактора» свои номера, на подготовку которых у них ушло несколько месяцев. Судьи комментировали выступления, но главное слово было за зрителями.

- Это был очень волнительный эфир, — призналась «ФАКТАМ» Пальмира из группы «Furman trash polka band». — Мы переживали еще накануне, когда не понимали, вернется ли Андрей Михайлович. Потом были очень рады, потому что изначально, когда шли на проект, я увидела вещий сон, что именно Данилко будет нашим тренером.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на сцене «Х-фактора» выступила группа «Беz обмежень».

Лучшими в категории «Девушки» зрители назвали Элину Иванченко, «Коллективы» — «Romax», «30+» — Георгия Колдуна, «Парни» — Антон Вельбой. По новым правилам, еще одного участника оставили сами судьи.

Проект покинули: «Чудові» («Коллективы»), Юля Бордунова («Девушки»), Юрий Каналош («Парни»), Людмила Базелюк («30+»).

- Люда, я предлагаю вам предложение и с завтрашнего дня вы подписываете со мной контракт, — неожиданно заявила Оля Полякова. — Мы составим репертуар, и поющая няня отправится на гастроли.

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