Шоу-бизнес

«А давай, я зайду!»: Серега предложил себя вместо Данилко на «Х-факторе»

В субботу, 30 ноября, стартуют прямые эфиры 10-го сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). (О финальном эфире тренировочного лагеря читайте здесь.) За победу будут сражаться 12 участников, которые прошли кастинги и жесткие отборы в тренировочном лагере. Впервые ведущей проекта станет известная актриса Даша Трегубова. За судейским столом — Игорь Кондратюк, Оля Полякова и Настя Каменских.

Напомним, что в минувшем эфире желание покинуть проект высказал четвертый судья шоу Андрей Данилко. Ему досталась категория «Коллективы», но он даже не стал никого отбирать. До старта прямого эфира его участие в проекте остается главной интригой.

Кстати, пока Андрей раздумывает, продолжать ли ему работать над проектом, свое желание его заменить высказал рэпер Серега — судья первых четырех сезонов шоу. Об этом он написал в комментариях под обращением Игоря Кондратюка к Данилко: «Повертайся, колего!»

— Игорь, а давай, я зайду! — предложил Серега. - И дам вам рейтинг! Мне копейка не помешает, плюс Игоря Васильевича поддержу по старой памяти!

Участники 10-го сезона в первом прямом эфире выступят с суперхитами. Кроме того, на сцене появятся выпускники шоу, победители «Народной премии Х-фактор» в номинации «Приклад того, що перемога — не головне» группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ».

На первом прямом эфире судейские команды выглядят так:

Игорь Кондратюк, категория «Девушки»: Элина Иващенко, Мария Стопник, Юлия Бордунова.

Оля Полякова, категория «Старше 30-ти»: Людмила Базелюк, Георгий Колдун, Анна Иваница.

Настя Каменских, категория «Парни»: Артем Забелин, Антон Вельбой, Юрий Каналош.

Напомним, что Оля Полякова была крайне возмущена заявлением Данилко на «Х-факторе». И довольно резко высказалась в его адрес.

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