«Атлетико» – «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Спорт

В воскресенье, 1 декабря, в рамках 15-го тура испанской примеры пройдет суперматч — мадридский «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано», способном вместить чуть 68 с половиной тысяч зрителей, примет каталонскую «Барселону». Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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Команды в нынешнем сезоне

«Атлетико» в нынешнем сезоне пока что не проигрывает на домашней арене в чемпионате — у подопечных Диего Симеоне на «Ванда Метрополитано» четыре победы и три ничьи. «Матрасники» занимают в турнирной таблице пятое место с 25-ю очками, отставая от лидирующего «Реала» на шесть баллов (и имея игру в запасе).

Что касается «Барселоны», то каталонцы до отчетного тура имели одинаковое количество очков с «Реалом» (по 28), и поскольку мадридцы свой поединок выиграли, то подопечным также крайне нежелательно терять очки в предстоящей игре.

Со свистком — Антонио Матеу Лаос

На поединке в качестве главного арбитра будет работать 42-летний Антонио Матеу Лаос. К матчам высшего отечественного дивизиона привлекается с 2008 года. За это время работал на пяти матчах между «Атлетико» и «Барселоной», в которых каталонцы одержали две победы и еще в трех поединках были зафиксированы ничейные результаты (разница мячей — 6:4).

42-летний Антонио Матео Лаос

История противостояния

Предстоящий поединок станет 180-м в истории противостояния клубов во всех турнирах. 55 побед в активе «Атлетико», 80 матчей завершились в пользу «Барселоны», также зафиксирована еще 44 ничьи (общая разница мячей — 338:261 в пользу каталонцев).

Кадровая ситуация

Перед очным поединком тренеры обеих команд имеют ощутимые проблемы с кадровым потенциалом.

Так, Диего Симеоне в противостоянии с каталонцами точно не сможет рассчитывать на защитника Врсалько (колено) и основного нападающего Диего Косту (шея). Что касается «блау-гранас», то на «Ванда Метрополитано» не сыграют дисквалифицированный за перебор карточек полузащитник Бускетс, а также защитник Альба (мышечная травма), его коллега Семеду (икроножная мышца) и нападающий Дембеле (задняя поверхность бедра).

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Прогнозы букмекеров

Букмекеры в предстоящем поединке не отдают предпочтения ни одной из команд. К примеру, «Фаворит Спорт» предлагает на победу «матрасников» коэффициент 2,89, в то время как успех «блау-гранас» оценивает в 2,59 (ничья — 3,20).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» в 700-м матче Лионеля Месси обыграла дортмундскую «Боруссию» и гарантировала себе первое место в группе Лиги чемпионов.

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