«Барселона» – «Боруссия» Дортмунд: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 27 ноября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов сойдутся испанская «Барселона» и немецкая «Боруссия». Начало игры — в 22:00.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Эрнесто Вальверде и Люсьена Фавра, за которой вы сможете следить в этой новости.

Слова перед поединком

Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «Это очень важный матч с точки зрения решения задачи выхода из группы, и для «Боруссии» он тоже имеет огромное значение. Если мы побеждаем, то занимаем первое место в группе, и мы, конечно, хотим этого. Мы сильны на своем поле, и на кону стоит очень многое. Но Дортмунд тоже будет играть на победу. Любые другие три команды нашей группы сейчас с удовольствием поменялись бы с нами местами, но недооценивать «Боруссию» мы не собираемся.

Лучший способ побеждать — это создавать моменты самому и не позволять этого сопернику. Если мяч у тебя и ты не создаешь моментов, значит, что-то неправильно. Мы хотим добиваться результата, используя свой игровой стиль. Мы всегда стремимся искать счастье в атаке, но иногда соперник этого делать не позволяет, и тогда могут возникнуть сложности".

Френки де Йонг, полузащитник «Барселоны»: «Я наслаждаюсь временем в этой команде, это прекрасный коллектив. Мы лидируем в одной из самых сложных групп этой Лиги чемпионов. Конечно, мы способны прибавить. Когда ты играешь за такой клуб, конкуренция за место в составе — обычное дело. У нас много прекрасных полузащитников, и я просто стараюсь показывать свою лучшую игру. Чувствую себя хорошо. Мне нравится, как я играю, и отдыхать я не хочу».

Люсьен Фавр, главный тренер «Боруссии»: «Завтра нам надо проделать великолепную работу, потому что „Барселона“ чрезвычайно сильна. Дома [ничья 0:0 в первом туре] у нас против „Барселоны“ было множество моментов, мы здорово прессинговали и хорошо защищались. Завтра необходимо сделать то же самое».

Марко Ройс, полузащитник «Боруссии»: «Многие наши игроки впервые сыграют в Барселоне. Это фантастический город с великим клубом. Победить здесь — чего еще может желать футболист? У „Барселоны“ очень глубокий состав. Мы должны быть уверенными и играть смело с начала и до конца».

Заявка «Барселоны» на матч

Утром в день поединка каталонцы огласили заявку из 18 футболистов. В нее вошли: 1. тер Штеген, 4. Ракитич, 5. Бускетс, 6. Тодибо, 8. Артур, 9. Суарес, 10. Месси, 11. Дембеле, 13. Нету, 15. Ленгле, 16. Ваг, 17. Гризманн, 20. Серхи Роберто, 21. де Йонг, 22. Видаль, 23. Умтити, 24. Жуниор, 31. Фати.

Кадровая ситуация

Вечером в среду на «Камп Ноу» главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не сможет рассчитывать на центрального защитника Пике, который будет отбывать дисквалификацию, а также травмированных Жорди Альбу и Нельсона Семеду.

Что касается «Боруссии», то наставник дортмундцев Люсьен Фавр не сможет задействовать травмированного полузащитника Дилэйни, также под вопросом участие нападающего Алькасера (к слову, на протяжении двух сезонов, с 2016-го по 2018-й, выступавшего за каталонцев).

Судьи из Франции

Комитет арбитров УЕФА доверил работать на поединке судейской бригаде из Франции во главе с 37-летним Клеманом Тюрпеном, которому будут помогать на линиях Николя Дано и Сириль Гриньоре (резервный рефери — Карим Абед).

Тюрпен, работающий на матчах под эгидой ФИФА с 2010-го, в прежние годы по одному разу пересекался с командами, причем опыт этот для обоих неудачный: на групповой стадии Лиги чемпионов-2017/2018 «Боруссия» уступила дома лондонскому «Тоттенхэму» (1:2), а в четвертьфинале того же розыгрыша турнира «Барселона» была разгромлена на выезде итальянской «Ромой» (0:3).

Команды в национальных чемпионатах

На выходных «Барселона» и «Боруссия» провели матчи в национальных чемпионатах. Каталонцы в вынесенном на пятницу поединке обыграли на выезде «Леганес» — 2:1 (Суарес, 53, Видаль, 79 — Эн Несири, 12), и вместе с «Реалом» продолжают возглавлять турнирную таблицу, набрав после 13 туров по 28 очков (на расстоянии одного очка позади «Севилья», в трех баллах расположился «Атлетико»).

Дортмундцы же выдали сумасшедший по интриге матч в бундеслиге. После первого тайма подопечные Люсьена Фавра на родном «Сигнал Идуна Парк» уступали «Падерборну» 0:3, но после перерыва все же смогли спасти игру и сравнять счет — 3:3 (Санчо, 47, Витсель, 84, Ройс, 90+2 — Мамба, 5, 37, Хольтманн, 43).

Состав «Барсы» дороже более чем на полмиллиарда евро

По информации авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Барселоны» дороже стоимости футболистов «Боруссии» на 545 млн евро (1 миллиард 180 млн против 640,5 млн).

Понятное дело, что список самых дорогостоящих игроков каталонского гранда возглавляет аргентинец Лионель Месси (150 млн евро), за которым расположились французский новичок Антуан Гризманн (130 млн), его травмированный соотечественник Осман Дембеле, немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген (90 млн) и голландский новобранец Френки де Йонг (85 млн).

У немцев пятерка самых дорогих футболистов выглядит так: 19-летний английский вундеркинд Джейдон Санчо (100 млн евро), немцы Марко Ройс, Юлиан Брандт и испанец Пако Алькасер (все — 50 млн), а также швейцарец с нигерийскими корнями Мануэль Аканжи (40 млн).

Положение в группе

Перед пятым туром пятикратный победить Лиги чемпионов «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 8 очков. «Боруссия» располагается на втором месте, имея в активе на один балл меньше. Победа любой из команд в предстоящем поединке выведет ее в 1/8 финала.

Стадион «Камп Ноу»

«Камп Ноу» — один из самых знаменитых стадионов мира. Его вместимость — 99 354 зрителя, что делает его не только самой крупной ареной в Испании, но и во всей Европе. Стадион является 12-м по вместимости зрителей стадионом мира.

Арена принимала матчи ЧЕ-1964 и ЧМ-1982, а также матчи олимпийского футбольного турнира 1992 года, включая финал. Неоднократно на поле проводились и финалы крупнейших еврокубковых турниров: Лиги чемпионов (в 1989-м и 1999-м) и Кубка Кубков (в 1972-м и 1982-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч «Барселона» — «Боруссия» Д.

Фото Getty Images, ФК «Барселона», ФК «Боруссия»

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