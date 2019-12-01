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Спорт

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграет с чемпионами мира

8:12 1 декабря 2019 31
В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграет с чемпионами мира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Стали известны первые соперники сборной Украины по футболу в 2020 году. Одним из этапов подготовки к Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Старого Света, станут товарищеские матчи в конце марта будущего года.

Как сообщает Instagram Украинской ассоциации футбола, «желто-синие» сыграют два спарринга — против действующих чемпионов мира Франции (27 марта) и Польши (30 марта), которые, как и наша сборная, также вышли на Евро-2020. Оба поединка наша команда проведет на выезде. Место игры с «трехцветными» пока не определено, а поединок с «кадрой» состоится в Варшаве на стадионе «Народовы».

Напомним, что по итогам жеребьевки, которая прошла 30 ноября в Бухаресте, сборная Украины узнала двоих соперников по финальному этапу Евро-2020 — ими стали Нидерланды и Австрия.

«Настроение отличное. Простых сборных на таком турнире не бывает. Нас ждет сложный первый матч, ведь Нидерланды — очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером. Тем более играем на выезде. Австрия — тоже непростой соперник. Позже узнаем и третью команду. Не хотелось начинать с Нидерландами, поскольку это одна из сильнейших сборных. Но раз такая жеребьевка, так и будем играть», — отметил после жеребьевки наставник «желто-синих» Андрей Шевченко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь сборной Украины на Евро-2020.

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