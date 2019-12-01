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Украина

В полиции рассказали, сколько иностранных "воров в законе" отловили в Украине за месяц и что с ними будет (фото, видео)

9:29 1 декабря 2019 220
В полиции рассказали, сколько иностранных «воров в законе» отловили в Украине за месяц и что с ними будет (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В ноябре 2019 года полиции удалось задержать в Украине трех влиятельных уголовных авторитетов — так называемых «воров в законе».

На данный момент «Дато Сфан», «Тенго Питерский» (он же — «Тенго Гальський») и «Лаша Очамчирский» по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а в дальнейшем их принудительно выдворят за пределы Украины, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Все преступники прибыли с намерением установить контроль за группировками, совершающими тяжкие и особо тяжкие преступления (разбойные нападения, угон авто, похищение людей, вымогательство и т. д.).

Первым «в сети» правоохранителей 14 ноября попал «Лаша Омчирский» (также известен как «Сван»). В уголовной среде он выполняет роль «третейского судьи» и поддерживает дружеские отношения с уголовными авторитетами разных стран.

22 ноября автомобиль, в котором направлялся в Киев «Тенго Питерский», остановили на трассе Киев-Чоп. Он ехал в столицу, чтобы обсудить вопрос распределения влияния, и свою дальнейшую «деятельность» в качестве «смотрящего».

И, наконец, «Дато Сфана» задержали в Одессе 28 ноября, когда он предъявил оперативникам поддельный паспорт гражданина Украины.

Напомним, на территории Украины постоянно проживают около 20 «воров в законе».

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