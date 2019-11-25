В Киеве задержали очередного "вора в законе" (видео)

Украина

После недавнего задержания в Украине криминального «авторитета», известного под кличками «Тенго Питерский» и «Тенго Гальский», столичным полицейским попался еще один «вор в законе» — «Дато Сфан», незаконно попавший в нашу страну в начале 2019 года.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Киева, 47-летний гражданин Грузии был неоднократно судим за разбойные нападения и провел в местах лишения свободы в России более 20 лет. «Дато Сфана», коронованного в 2014 году в Турции, задержали сотрудники уголовного розыска столичной полиции совместно с полицейскими из Днепровского управления.

«В Киеве и других регионах «Дато Сфан» намеревался управлять криминальным миром. В частности, собирался организовывать, проводить и непосредственно участвовать в так называемых «сходках» для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь для сохранения «преступных традиций», — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранца за пределы государства и запрета въезда в Украину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по информации экс-первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, в столице «раскороновали» известного вора в законе Андрея «Неделю"/Львовского».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter