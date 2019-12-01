Мир

Канадский университет попал в громкий скандал из-за отрицания Голодомора: что произошло

Студенты Альбертского университета Канады в Эдмонтоне добиваются увольнения преподавателя, который в соцсети назвал Голодомор в Украине 1933−34 годов «ложью и мифом».

Как сообщает The Globe and Mail, студенты обратили внимание на пост преподавателя Дугала Макдональда в Facebook, и сочли его разжиганием вражды. Студенческое сообщество заявило, что он не должен преподавать в университете.

Сам Макдональд утверждает, что многие годы посвятил исследованию Голодомора и поэтому имеет право на свободу слова. К тому же он считает, что действующее правительство Канады во главе с Джастином Трюдо занимается пропагандой «мифа» о Голодоморе, поскольку это ему выгодно.

В администрации учебного заведения преподавателя увольнять пока не стали, однако заявили, что его позиция не является позицией учебного заведения.

Отметим, что Канада стала первым иностранным государством, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, в результате искусственно созданного Голодомора в Украине от голода скончались до 8 млн украинцев.

Традиционно в каждую четвертую субботу ноября украинцы зажигают свечу памяти, выставляя ее в окне.



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