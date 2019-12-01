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Украина

В Украине стартует пробная перепись населения: что нужно знать

11:22 1 декабря 2019 582
Перепись
Инф. «ФАКТОВ»

Государственная служба статистики с воскресенья, 1 декабря, приступает к проведению пробной переписи населения, которая пройдет в Оболонском районе Киева и в Писковской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области. Напомним, пробная перепись является подготовительным этапом к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

В ведомстве уточнили, что пробная перепись не ставит задачей определить количество населения, ее целью является лишь апробация программы, переписного инструментария (в т.ч. будут опробованы инновационные технологии); определение методов, основных организационных мероприятий, оптимальных дат, длительности проведения переписи, и отработка технологии обработки данных и механизмов взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время пробной переписи в каждом домохозяйстве запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих и временно отсутствующих.

Опрос будет проводиться в три этапа, в т. ч. на первом (1−10 декабря) граждане смогут самостоятельно заполнить соответствующую анкету (переписной лист) на специальном портале в сети Интернет (для этого нужно иметь электронную подпись).

На втором этапе (14−23 декабря) можно будет ответить на вопросы переписчику, который посетит помещение, заполнив анкету (переписной лист) на планшете. И, наконец, 14−23 декабря граждане могут сами прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временному переписному персоналу.

24−26 декабря состоится контрольный обход отдельных домохозяйств.

Напомним, социологи в пух и прах разнесли идею министра Кабмина Дмитрия Дубилета заменить реальную перепись населения электронной.

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