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Всеукраинская перепись населения: на какие вопросы нужно будет ответить
Всеукраинская перепись населения, которая запланирована на декабрь 2020 года, призвана дать ответы на вопросы о масштабах трудовой миграции, изменениях на рынке труда, уточнить количество внутренне перемещенных лиц, а также выяснить национальную принадлежность граждан и их вероисповедание.
Всего участникам опроса зададут около 10 вопросов, сообщает УП.
Кроме того, женщинам старше 15 лет предстоит ответить, сколько детей они родили (это необходимо для демографических прогнозов), а мужчинам и женщинам предложат вопрос о семейном состоянии.
Впервые в подписных листах появится т.н. «квартирный вопрос», ответы на который позволят провести ревизию жилого фонда. В т.ч. украинцев спросят, когда было построено здание, в котором они живут, а также размером жилплощади и наличием в доме кухни, сетей водоснабжения и канализации, центрального отопления или индивидуальных приборов обогрева, а также организован ли вывоз бытовых отходов и др.
Напомним, ранее Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) анонсировал проведение пробной переписи населения в Бородянском районе Киевской области и Оболонском районе Киева.
Также «ФАКТЫ» писали об опасностях, которые таит в себе т.н. «перепись населения», которую затеяли в «ЛДНР».
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