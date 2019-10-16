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Украина

Всеукраинская перепись населения: на какие вопросы нужно будет ответить

21:24 16 октября 2019 322
Всеукраинская перепись населения: на какие вопросы нужно будет ответить
Инф. «ФАКТОВ»

Всеукраинская перепись населения, которая запланирована на декабрь 2020 года, призвана дать ответы на вопросы о масштабах трудовой миграции, изменениях на рынке труда, уточнить количество внутренне перемещенных лиц, а также выяснить национальную принадлежность граждан и их вероисповедание.

Всего участникам опроса зададут около 10 вопросов, сообщает УП.

Кроме того, женщинам старше 15 лет предстоит ответить, сколько детей они родили (это необходимо для демографических прогнозов), а мужчинам и женщинам предложат вопрос о семейном состоянии.

Впервые в подписных листах появится т.н. «квартирный вопрос», ответы на который позволят провести ревизию жилого фонда. В т.ч. украинцев спросят, когда было построено здание, в котором они живут, а также размером жилплощади и наличием в доме кухни, сетей водоснабжения и канализации, центрального отопления или индивидуальных приборов обогрева, а также организован ли вывоз бытовых отходов и др.

Напомним, ранее Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) анонсировал проведение пробной переписи населения в Бородянском районе Киевской области и Оболонском районе Киева.

Также «ФАКТЫ» писали об опасностях, которые таит в себе т.н. «перепись населения», которую затеяли в «ЛДНР».

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