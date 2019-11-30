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- 10:19 Дубилету указали на явный прокол с электронной переписью населения
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Дубилету указали на явный прокол с электронной переписью населения
Социологи в штыки восприняли идею министра Кабмина Дмитрия Дубилета заменить реальную перепись населения электронной. После того, как Ирина Бекешкина назвала предложение «полной ерундой», свою порцию критики министр получил и от директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой. Она признается, что была близка к истерике, ознакомившись с инициативами министра.
Либанова, как и ранее Бекешкина, подчеркнула, что с методами Дубилета (данные от мобильных операторов плюс сведения из госреестров) удастся получить разве что данные о численности населения. Но во время переписи социологов интересуют совсем другие сведения.
Дополнительно запутают переписчиков населения «мертвые души» из государственных реестров. «Что касается РАГСов, то информация там не цифровизирована, ее нет… Регистр Пенсионного фонда сегодня лучший в стране… Но регистр не точный, из-за массы „мертвых душ“… А как быть с теми, кто еще не работает? Кроме того, у нас есть группа людей, которые работают, но не зарегистрированы», — подчеркнула Либанова в интервью zn.ua.
Кроме того, во время традиционно проводимой переписи выясняются данные о безработных и работающих, об источниках доходов, об образовании населения. «Сегодня мы не знаем, сколько в Украине безработных, сколько людей вообще не ищут работу и не работают… Нам нужно понять, для какого количества людей основным источником дохода является зарплата, для какого количества — социальный трансферт, и что это за социальный трансферт… Мы должны понимать уровень образования нашего населения», — объяснила Либанова.
Если же отмахнуться от неудобных вопросов и свести воедино лишь доступную информацию, то и результат будет прогнозируемым. «Повторю это в 148-й раз: это будет всего лишь оценка численности населения», — подытожила социолог.
Напомним, ранее перепись планировалось провести в конце 2020 года, потратив 3,4 млрд гривен. Но министр Кабмина Дмитрий Дубилет предложил сэкономить и заменить реальный подсчет электронной переписью.
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